Spal problem - gdy coś Cię gnębi, odbierając spokój ducha, rozpal w popielniczce lub w puszce po konserwie malutki ogień.Narysuj lub napisz, co Cię martwi - jakiś symbol, wyobrażenie.Wpatruj się przez chwilę w płomienie, trzymając kartkę ze zmartwieniem w dłoni.Wrzuć ją do ognia. Niech pochłonie symbol kłopotów, uwalniając cię od nich.Teraz wpatruj się w płomienie, zbliż do nich ręce, chłoń energię ognia. Wyobrażaj sobie ciepło ogarniające twoje wnętrze, wypalające złe myśli, smutek, gniew, rozpacz.

