Nie śpij w ciągu dnia - popołudniowe drzemki powodują rozerwanie snu i mają zły wpływ na jego jakość w nocy. Tylko osoby starsze mogą sobie na nie pozwolić (ale nie dłuższą niż kwadrans).Unikaj środków pobudzających pod koniec dnia takich - kawa, herbata, napoje zawierające kofeinę, tytoń. Kawa albo herbata wypijane przez południem nie zakłócają snu.Nie jedz obfitych kolacji - ostatni duży posiłek spożyj przed 17, unikaj dużej ilości tłuszczu i alkoholu.3 godziny przed spoczynkiem nie uprawiaj aktywności fizycznej lub intensywnego wysiłku umysłowego -wzmożona aktywność fizyczna podnosi temperaturę ciała (zwiększa to metabolizm organizmu). Wysiłek intelektualny powoduje pobudzenie psychiczne.Nie bierz gorących kąpieli i prysznica tuż przed snem - podniesienie temperatury organizmu opóźnia zaśnięcie – dlatego kąp się w letniej wodzie.Unikaj oglądania telewizji, czytania, jedzenia w łóżku – ten mebel powinien kojarzyć się ze snem, dlatego oddziel łóżko od wszystkich czynności z nim nie związanych.Nie zażywaj leków uspokajających - mogą dawać uzależnienie, a długotrwale stosowane nasilają zaburzenia snu. Aby złagodzić napięcie i obawy przed zasypianiem stosuj łagodne preparaty tonizujące o charakterze ziołowym.Bądź aktywny fizycznie w ciągu dnia - wysiłek fizyczny podczas dnia pomoże Ci zasnąć wieczorem.W dzień przebywaj jak najdłużej poza domem - światło dzienne jest jak regulator snu - długie przebywania na świeżym powietrzu ułatwia zasypianie.Jedz lekki posiłek dwie godziny przez udaniem się na spoczynek – to bardzo ważne, żeby jedzenie było strawione przed snem.Zrelaksuj się przed zaśnięciem – dobrze, abyś miał własny rytuał snu – relaksujące wnętrze, wygodne łóżko, warunki zapewniające odprężenie.Śpij we właściwej temperaturze - nieodpowiednia temperatura (najczęściej zbyt wysoka) opóźnia moment zaśnięcia, zwiększa liczbę wybudzeń w ciągu nocy, skraca głęboki.Kładź się spać i wstawaj o stałej porze – pozwoli to uniknąć zakłóceń w rytmie snu i czuwania oraz zachować planowe godziny zasypiania.Bardzo ważne jest, żebyś kładł się do łóżka tylko wtedy, gdy odczuwasz senność. Kiedy sen nie nadchodzi w ciągu 10–15 minut – wstań, udaj się do innego pomieszczenia i powróć do łóżka, gdy ponownie pojawi się senność.

