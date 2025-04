Policz do 100 - w przypływie silnych emocji najlepiej odwrócić od nich swoją uwagę. Możesz też przespać się emocjami i wrócić do tematu następnego dnia. Nie reaguj od razu - najpierw pomyśl.Bądź aktywny fizycznie - ruch jest pomocny w rozładowaniu nadmiaru emocji. Możesz uprawiać każdy rodzaj sportu - powoduje wydzielanie się hormonów szczęścia.Mów o swoich uczuciach - gdy ktoś Cię zdenerwuje, powiedz mu o tym, jak się czujesz, w jaki sposób odbierasz jego słowa i zachowanie. Naucz się lepiej wyrażać siebie – da Ci to ukojenie, uspokojenie. Powiedzenie o swojej złości przynosi więcej korzyści niż krzyki, rzucanie przedmiotami albo cierpienie w milczeniu.Odpręż się - zrób coś co sprawi Ci przyjemność - spacer, pływanie, kino, książka. Dobrze jest myśleć pozytywnie o sobie - szukaj pozytywów, a nie skupiaj się na negatywach.Słuchaj swojego ciała – gdy reagujesz emocjonalnie, ciało informuje o tym przez pocenie, serce bije szybciej, zasycha Ci w ustach itp. Bądź świadomy tego, jakie sygnały wysyła Twoje ciało.

Reklama