Jeśli twój rozmówca bawi się palcami u rąk to znaczy, że kłamie.Gdy nie patrzy nam w oczy, odwraca wzrok do góry w lewo.Gdy pociera ręką nos lub krzyżuje ręce, podnosi je w kierunku głowy.Gdy często mruga oczami – a nie jest to trik nerwowy, może to oznaczać kłamstwo.Zbyt mocny nacisk kładzie na niektóre słowa w trakcie rozmowy.Zbyt mocno gestykuluje opowiadając nam fałszywą historię.Gdy się usprawiedliwia podczas rozmowy, a nas oskarża, to także zwiastuje kłamstwo.

