Klaustrofobia - polega ona na tym, iż chory boi się zamkniętych przestrzeni. Takie osoby mają lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, np. boją się podróżować windą. Mają wrażenie, iż ściany zachodzą na siebie. Osoby, które mają fobię, zamykają oczy w windzie, są niespokojni i nerwowi, mogą się także pocić.Fobia sprzątania - staje się ona coraz bardziej popularniejsza i polega ona na tym, iż nie możemy oderwać się od sprzątania. Sprzątamy wszystko, nawet to co jest już czyste, nie mogąc uzmysłowić sobie, iż nie ma takiej potrzeby. Osoby chore potrafią np. myć okna po deszczu o 23 wieczorem, przecierać kilka razy dziennie figurki i odkurzać chodnik przed domem. Nigdy nie jest dla nich czysto, a sprzątanie sprawia im niewymowną przyjemność.Akrofobia - popularny lęk wysokości i głębokości. Osoba, która cierpi na ten rodzaj fobii, nie może przebywać na wysokości, gdyż to zagraża jej życiu i zdrowiu. Często zdarzają się omdlenia, napady lęku i zachwiania równowagi u osób chorych.Ksenofobia - jest to lęk przed obcymi ludźmi i obcymi kulturami. Osoby cierpiące unikają wyjazdów za granice, nie chcą poznawać innych kultur, a także mogą wykazywać agresywne zachowania w stosunku do cudzoziemców.

