Stres jest potrzebny (aktywizuje organizm, motywuje do działania) pod warunkiem, że nie jest długotrwały. Gdy przeciąga się przez tygodnie staje się szkodliwy dla organizmu - może powodować osłabienie, kłopoty z koncentracją, trudności w wykonywaniu skomplikowanych zadań, utrudniać kontakty z otoczeniem.Każdy człowiek odczuwa stres, ale każdy inaczej na niego reaguje. Znajdź właściwą dla siebie technikę redukującą nadmierny stres.Regularnie wykonuj ćwiczenia fizyczne - powodują, że napięte mięśnie rozluźniają się, poprawia się krążenie krwi, organizm dotlenia się, ogólne samopoczucie poprawia się, przez co nabierzesz dystansu do codziennych problemów.Uprawiaj hobby - pozwala chwilowo zapomnieć o problemach, daje organizmowi czas na regenerację sił.Stosuj techniki relaksacyjne – medytacja, hipnoza, wizualizacja pomogą Ci obniżyć i pokonać nadmierny stres.Relaksuj ciało poprzez techniki oddechowe - kontrolując wdechy i wydechy obniżysz poziom napięcia związanego ze stresem (np. joga lub tai chi).Wyeliminuj przyczynę stresu poprzez: Właściwe zarządzanie czasem (opanuj techniki ułatwiające organizację dnia - spokojne podejmiesz decyzje, ustalisz priorytety); Zachowanie równowagi i dystansu (utrzymuj właściwe proporcji pomiędzy odpowiedzialnością, zadaniami zawodowymi, a życiem prywatnym i czasem dla siebie); Zdrowy styl życia (wysypiaj się, zdrowo odżywiaj, relaksuj, uprawiaj sport); Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi (wsparcie od bliskich wzmacnia i pomaga lepiej przejść przez stresujące sytuacje).

