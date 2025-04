Znajdź sobie jakieś hobby lub czynność, która Cię uszczęśliwia, może to być np. bieganie, gimnastykowanie się itp.Zwierzaj się - rozmowa z przyjaciółmi jest zawsze najlepszą terapią, aby ukoić umysł i uspokoić serce.Naucz się technik relaksacyjnych - indywidualnej i natychmiastowej (np. świadome oddychanie, medytacja, joga, autohipnoza, muzykoterapia).Unikaj leków uspokajających, gdyż one tylko maskują stres, a nie leczą czynników, które go wywołały.

