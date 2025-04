Nie najadamy się przed snem – szczególnie jeżeli chodzi o dania ciężkostrawne. Jeść powinno się co najwyżej 3 godziny przed spaniem – nie mniej. Powinny to być dania lekkostrawnie, najlepiej jakiś podwieczorek z owoców lub warzyw, żadnego smażonego mięsa lub jajecznic.

Druga ważna sprawa to łóżko – materac powinien być wygodny, komfortowy i dopasowany do naszego ciała, nie za krótki, nie drażniący nawet przez prześcieradło. Pościel powinna być regularnie zmieniana, tak, żeby cały czas była w miarę świeża. Poduszki powinny być dopasowane do naszej głowy – można takie kupić bez problemu w sklepach z pościelą. Kształt jest dopasowany tak, żeby nie obciążać kręgosłupa.

Sypialnia – powinna być ciepła i przytulna, poza tym powinna być oddzielna. Wiem, że niekiedy o to ciężko, ale naprawdę warto zastanowić się podczas kupna mieszkania i zdecydować na oddzielną sypialnię – profity będziemy czerpać latami.

Przed spaniem bierzemy ciepłą kąpiel nie tylko ze względów higieny, ale też dlatego, że ułatwi nam to zasypianie.

Ważne ile śpimy – za długi lub zbyt krótki sen może powodować uczucie zmęczenia. Najlepiej sypiać po wielkrotności 1,5 godziny (czyli 3; 4,5; 6, 7,5 godziny np.) Optymalny sen to 7,5 lub 9 godzin, trzeba jednak pamiętać, że te potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem.

Przed snem – może to zabawne – ale trzeba pomyśleć o czymś miłym, nie wchodzimy do łóżka z problemami, niech te parę godzin będzie dla nas odsapnięciem od rzeczywistości.