Uświadom sobie, że jeśli nic nie mówisz, to nikt Cię nie pozna lepiej i nie będzie tym poznaniem zainteresowany, dlatego zawsze staraj się rozmawiać.Stosuj niewerbalną formę komunikowania się - często się uśmiechaj, witaj mocnym uściskiem itp. Są to również sposoby na przekazanie innym naszych emocji oraz utrzymywaniu kontaktu z tymi, którzy nas otaczają.Działaj z empatią do wszystkich, bo pamiętaj, że zawsze ten kto daje, ten zawsze otrzymuje.

