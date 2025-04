Myśl o sobie pozytywnie! Optymistom żyje się łatwiej i częściej osiągają zaplanowane cele. Jak się dowartościować? Jednym ze skutecznych sposobów jest sporządzenie listy własnych zalet. Każdy człowiek posiada zarówno wady jak i zalety. W tym przypadku skoncentruj się na tych drugich. Wypisz swoje mocne strony fizyczne, cechy charakteru, hobby, uzyskane sukcesy. Nie pomiń nawet drobnych zalet. Uporządkowaną listę odczytuj sobie codziennie na głos. Powoli sam uwierzysz, że jesteś super. I o to chodzi!Ciesz się nawet z rzeczy małych. Naucz się cieszyć z najmniejszych nawet osiągnięć. jeżeli szedłeś do pracy zamiast 10 minut tylko 7, jeżeli szybciej rozwiązałeś problem w pracy, uśmiechnęła się do ciebie ładna dziewczyna itp. To wszystko mogą być powody do satysfakcji.Przechodź do porządku dziennego nad niepowodzeniami. Tłumacz sobie, że nic nie przychodzi w życiu łatwo i szybko. Dlatego każda nieudana próba przybliża Cię do sukcesu, bo w końcu musi się przecież udać - co nie? Tylko wtedy nic nie wskórasz, jeśli nie będziesz próbował i przestaniesz wierzyć w końcowe osiągnięcie.Kontroluj się. Panuj jad swoimi emocjami, mimiką i sposobem bycia. Nawet gdy czujesz się niepewnie, zjada Cię trema, to staraj się chodzić wyprostowany i zdecydowanym krokiem. Łopatki ściągaj, żeby plecy były proste, a swojemu rozmówcy patrz prosto w oczy i przyjaźnie się uśmiechaj. Twoja pewność siebie i osobisty urok to już będzie połowa sukcesu.Ustawicznie pracuj nad sobą. Niezależnie od programu szkolnego, sam pracuj nad sobą i rozszerzaj własne możliwości. Rozwijaj swoje hobby i zainteresowania, a także wyrabiaj się towarzysko. Zacznij systematycznie wypowiadać się na forum towarzystwa z pracy, grup, w publicznych dyskusjach. Nie ważne czy masz rację. Przedstawiaj swój punkt widzenia. W ten sposób zaczniesz panować nad tremą, czerwienić się i będziesz czuł się coraz pewniej.

