Znajdź muzykę, która cię motywuje. Dla każdego to coś innego. Musi to być taki rodzaj muzyki , który zachęca cie do działania, powinieneś czuć przepływ ogromnej energii przez swoje ciało. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. Znajdź właśnie teraz taką muzykę, takie utwory. Zrób to teraz!Teraz działaj: słuchaj tych utworów, gdy jesteś zmęczony, masz jeszcze jakąś pracę. Od razu pozbędziesz się zmęczenia. Twoje wszystkie działania staną się przyjemnością.Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej muzyki, możesz pobrać specjalnie przeznaczone do tego utwory. Możesz je znaleźć na stronach projektsukces.pl oraz synergia.pl

