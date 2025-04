ściany i podłoga groty są pokryte są solą, a do wnętrza jest wdmuchiwany suchy aerozol solny, dzięki czemu środowisko terapeutyczne jest identyczne z grotami solnymi znajdującymi się w kopalniach solipo zabiegach w grocie ustępują dolegliwości związane z kaszlem, kichaniem, krótkim oddechem, zapaleniem oskrzelisól posiada własności bakteriobójcze, przeciwzapalne, zmniejszając procesy zapalne na całej przestrzeni układu oddechowego, umożliwia wchłanianie obrzęków w śluzówce wyścielającej drogi oddechowe i przywracająca normalny przepływ śluzu odblokowując zatory w oskrzelach i oskrzelikach, co prowadzi do szybkiej eliminacji zalegającej smoły oraz obcych alergenów45 minutowy pobyt w jaskini odpowiada trzem dniom pobytu nad morzemwłaściciele grot dbają o estetykę wystroju, często bryły solne są podświetlone, z głośników dobiega relaksująca muzyka – swoisty klimat oraz mikroklimat powodują ciągły wzrost klienteli grot solnychjeśli chcesz zafundować sobie 45 minutowe SPA dla ciała i ducha – odwiedź grotę solną

