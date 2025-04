Naukowcy z Centrum Medycznego Sheba w Tel Hashomer w Izraelu przebadali 20 tys. młodych mężczyzn i odkryli, że młodzi mężczyźni wypalający co najmniej paczkę papierosów dziennie mają wyniki w testach na IQ średnio o 7,5 pkt. gorsze niż ich niepalący koledzy. Badania obejmowały także ludzi mających problemy z zachowaniem albo problemy psychiczne.

W obu tych przypadkach rośnie zarówno ryzyko, że dany człowiek sięgnie po papierosy, jak i to, że ma on stosunkowo niższy iloraz inteligencji. Prawidłowość ta była aktualna również, gdy naukowcy uwzględnili status społeczno-ekonomiczny mężczyzn - oceniali go sprawdzając, ile lat nauki mają za sobą ojcowie rekrutów. Średni wynik IQ niepalących wynosił około 101, natomiast mężczyźni, którzy zaczęli palić jeszcze przed poborem, osiągali przeciętnie 94.

Wynik IQ systematycznie spadał proporcjonalnie do liczby wypalanych dziennie papierosów - od 98 u rekrutów popalających od jednego do pięciu papierosów, do średnio 90 u mężczyzn wypalających więcej niż paczkę. Uznaje się, że wynik IQ w zakresie 84-116 należy do osób "przeciętnie inteligentnych".