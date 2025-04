Moja przyjaciółka niedawno się rozwiodła. Jednak ja lubię jej byłego męża (z nim też się przyjaźniłam) i zależy mi na naszych kontaktach. Czy mogę nadal utrzymywać z nim znajomość?

Psycholog radzi:

Rozumiem, że to pytanie o granice lojalności w stosunku do przyjaciółki. Ważne, czego ona oczekuje od Pani. Proszę z nią o tym porozmawiać, bo może koleżanka rozumie Pani przywiązanie do jej eksmałżonka i wcale nie spodziewa się, że ta więź zostanie teraz zerwana. A jeżeli okaże się, że jest inaczej? Wtedy trzeba starać się wyjaśnić przyjaciółce, że po latach znajomości trudno jest zerwać kontakt z kimś, kogo wciąż darzy się sympatią. Koleżanka powinna uszanować Pani decyzję. Radzę jednak nie opowiadać o spotkaniach z jej byłym partnerem, bo mogłoby ją to ranić.