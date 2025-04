Odpowiada psycholog Monika Dreger

Kłótnia do niczego dobrego nie doprowadzi. Nie należy jednak przemilczać sprawy, bo „zamiatanie problemów pod dywan” powoduje ich nawarstwianie się, przez co awantury wybuchają potem o byle głupstwo. Co zatem robić? Najlepiej spokojnie z mężem porozmawiać. Zakup lodówki to przecież spory wydatek i warto ustalić, czy Państwa budżet domowy zbytnio na tym nie ucierpi. Rozmowa pozwoli też wyjaśnić motywy, jakie kierują partnerem, oraz skonfrontować je z Pani punktem widzenia. Trudno przewidzieć, czyje racje ostatecznie przeważą. Istotne jednak, by przedstawić je bez zbędnych emocji. To zawsze ułatwia podjęcie rozsądnej decyzji.