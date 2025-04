Czym jest bakteriofobia?



Bakterofobia jest jedną z odmian nozofobii, czyli lękiem przed zachorowaniem. Bakteriofobia to obawa przed bakteriami, które mogą stać się przyczyną choroby.

Reklama

Jak objawia się bakteriofobia?



Bakteriofobia zazwyczaj rozwija się powoli – kolejne natręctwa stopniowo się nasilają. Osoba chora na bakterio fobię wszędzie widzi bakterie, które wywołują w niej lęk niewspółmierny do zagrożenia. Powoduje to pojawienie się dręczących myśli związanych ze zdrowiem i higieną. Wywołuje też szereg zachowań, np.: ciągłe mycie rąk, które może spowodować zmiany skórne, a nawet rany. Często mycie rąk przeobraża się w wymagający skomplikowanej techniki rytuał. Czasem chorzy myją także całe ciało, obawiając się zarażenia.

Inne zachowania to np.: sterylizacja pokarmów albo gotowanie wszystkiego, a także obsesyjne dbanie o czystość. Chorzy brzydzą się dotykać uchwytów w środkach komunikacji miejskiej czy korzystać z toalet publicznych. Choć wiedzą, że te czynności czy zachowania są niepotrzebne, to i tak ulegają obsesyjnemu uczuciu przymusu.

Jak leczyć bakteriofobię?



U osób cierpiących na bakteriofobię pojawia się lęk niewspółmierny do zagrożenia i bardzo często powoduje to dziwne, irracjonalne zachowanie. Takie nietypowe zachowania narażają chorego na śmieszność i mogą niszczyć jego życie towarzyskie. Podjęcie leczenia jest konieczne i powinno się je rozpocząć jak najszybciej. Nie powinno przedłużać się tego stanu, który nie tylko utrudnia normalne funkcjonowanie, ale także powoduje dyskomfort i cierpienie. Pomocy powinno się szukać u psychoterapeutów: psychologów czy psychiatrów.

Przyczyny fobii mogą być przeróżne. Fobię mogą wywołać np. inne lęki, zaburzenia osobowościowe czy depresje.

Najważniejsze jest znalezienie przyczyny fobii, dlatego tak ważna jest pomoc specjalisty.

Zobacz też: Nozofobia - paniczny lęk przed zachorowaniem

Dlaczego fobię trzeba leczyć?



Z leczeniem fobii nie powinno się zwlekać. Z fobią nie można samemu sobie pomóc. Konieczna jest pomoc specjalisty, ponieważ nieleczona fobia może doprowadzić do zaburzeń emocjonalnych, a nawet depresji.

Reklama

O czym warto pamiętać?



Przede wszystkim należy mieć świadomość, że fobię można wyleczyć! Wiele osób cierpiących na fobie ma poczucie, że nic z tym nie można zrobić i że leczenie nie ma sensu. Tymczasem leczenie jest bardzo skuteczne.

Warto jednak pamiętać, że nasze nastawienie odgrywa w terapii bardzo ważną rolę. Osoby o negatywnym nastawieniu, niewierzące w skuteczność terapii, leczy się o wiele trudniej. Natomiast pozytywne nastawienie i wiara w skuteczność psychoterapii dają bardzo dobre rezultaty.

Zobacz też: Najdziwniejsze fobie - tabela