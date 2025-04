Spis treści:

Stres jest nieodzownym elementem naszego życia. To reakcja naszego organizmu na stresujące bodźce, które napotykamy każdego dnia. Stres może mieć wpływ pozytywny, sprzyjający zdrowiu i mobilizujący do działania, albo negatywny, destrukcyjny i prowadzący do problemów ze zdrowiem. Aby rozróżnić te dwa rodzaje stresu, wprowadzono w psychologii pojęcia:

eustresu – stres pozytywny,

– stres pozytywny, dystresu – stres negatywny.

Dystres jest stresem o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie psychiczne i fizyczne, który prowadzi do zaburzenia równowagi organizmu. W dalszej konsekwencji do choroby. Dystres pojawia się wtedy, gdy zdolności adaptacyjne człowieka w sytuacji stresującej są niewystarczające, dochodzi do nadmiernego obciążenia, a przewlekłe napięcie nie zostaje rozładowane.

W życiu doświadczamy zarówno eustresu, jak i dystresu, z tym że jeden z nich może być przeważający. Doświadczenie eustresu może redukować dystres. Czyli sytuacje stresujące, ale wpływające na nas pozytywnie, mogą minimalizować działanie długotrwałego szkodliwego stresu. Warto wiedzieć więcej o dystresie i poznać metody radzenia sobie z nim.

Dystres prowadzi do szeregu zmian w organizmie. W rezultacie może pojawić się wiele różnych objawów fizycznych i emocjonalnych.

Objawy dystresu to m.in.:

przewlekłe zmęczenie,

smutek, przygnębienie,

drażliwość,

bezradność,

poczucie winy,

trudności w koncentracji,

niepokój,

niezadowolenie,

negatywne nastawienie,

frustracja,

nudności,

biegunki i/lub zaparcia,

duszność,

napięcia mięśniowe, bóle karku, pleców, rąk, bóle głowy,

zaburzenia snu,

zaburzenia hormonalne i menstruacji,

zmiana apetytu,

zgrzytanie zębami,

częste ziewanie,

sięganie po alkohol, narkotyki, leki w celu rozładowania napięcia.

Przyczynami dystresu mogą być różne stresory, często mające długotrwały wpływ na nasze funkcjonowanie, np.:

sytuacje konfliktowe,

przemoc domowa,

problemy finansowe,

nieszczęśliwe wypadki losowe, traumatyczne zdarzenia, np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, uraz, choroba,

zmiana sytuacji życiowej, np. ciąża, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, utrata pracy,

problemy w pracy, szkole,

gniew,

tłumione przeżycia,

nadmierne oczekiwania innych wobec nas lub nas wobec siebie,

zagrożenie wojną, chorobą, kataklizmem itp.

Dla porównania warto dodać, że stresory pozytywne, które mogą być odbierane jako wyzwanie i działać korzystnie na organizm, to np. narodziny dziecka, zawarcie małżeństwa, awans w pracy, nowe obowiązki, budowa domu czy wyjazd na wakacje.

Jeśli nasz organizm po pewnym czasie oddziaływania bodźca powodującego napięcie nie potrafi sobie z nim poradzić, dochodzi do wyczerpania zasobów odpornościowych organizmu.

Typy osobowości a dystres

Dystres u poszczególnych osób może mieć inne przyczyny. Nie na każdego ten sam stresor będzie działał w taki sam sposób. Zdolność radzenia sobie z trudnościami wynika m.in. z naszych cech charakteru. Psychologowie w tym kontekście wymieniają trzy typy osobowości:

osobowości typu A - osoby niecierpliwe, szybko tracą zainteresowanie, dążą do perfekcji, są skłonne do rywalizacji i agresji - są najmniej odporne na stres ,

- osoby niecierpliwe, szybko tracą zainteresowanie, dążą do perfekcji, są skłonne do rywalizacji i agresji - , osobowości typu B - osoby cierpliwe, nie działają w pośpiechu, realistycznie i wytrwale podchodzą od zadań, mają mniejsze ambicje, są odporniejsze na stres niż osobowości typu A,

- osoby cierpliwe, nie działają w pośpiechu, realistycznie i wytrwale podchodzą od zadań, mają mniejsze ambicje, niż osobowości typu A, osobowości typu C - osoby powściągliwe, ustępliwe, unikające wyrażania emocji, bierne w obliczu stresu, są podatne na stres.

Uświadomienie sobie, jakim typem osobowości jesteśmy, jest dobrym krokiem do tego, aby poprawić swoje zdolności radzenia sobie z problemami. Osobowości typu A i C mają w tym zakresie najwięcej do zrobienia.

Indywidualne zasoby a dystres



Również zasoby, które posiadamy (lub których nie mamy), mogą wpływać na zdolność radzenia sobie ze stresem. Psychologowie wymieniają tutaj:

pieniądze,

stabilną sytuację domową/rodzinną,

wiedzę,

stan zdrowia,

stałe zatrudnienie,

pomoc społeczną,

czas.

Osoby, które mają więcej zasobów, prawdopodobnie lepiej poradzą sobie z trudnościami, niż te, które są ich pozbawione.

Dystres będący długotrwałym napięciem i niemożnością poradzenia sobie z negatywnymi emocjami, prowadzi do nieprawidłowych reakcji ciała i umysłu. Wskutek dystresu w organizmie zachodzą procesy fizjologiczne, które mogą być podłożem różnorodnych chorób i zaburzeń, takich jak:

depresja,

zaburzenia lękowe,

zespół wyczerpania,

wypalenie,

załamanie nerwowe,

choroba wieńcowa,

choroba wrzodowa,

choroby skóry (czytaj: wysypka ze stresu),

choroby zapalne jelit,

nadciśnienie tętnicze,

astma oskrzelowa,

cukrzyca.

Skutki dystresu to nieprzyjemne odczucia, jakie niesie ze sobą długotrwały stres, na przykład ból, lęk lub cierpienie. Dystres może obniżać kondycję zdrowotną człowieka, negatywnie wpływać na jakość życia i obniżać jego zdolności do codziennego, sprawnego funkcjonowania.

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na długotrwały stres, ponieważ każdy z nas jest inny i może potrzebować odmiennego wsparcia. Sposoby, które polecają specjaliści, gdy doświadczasz dystresu:

zadb aj o siebie - znalezienie czasu na relaks, przyjemności, ruch na powietrzu, być może scedowanie części obowiązków na inną osobę, zadbanie o swoje zdrowie - w zamian możemy zyskać lepsze samopoczucie, poprawę samooceny, a tym samym więcej energii i siły do radzenia sobie z trudnościami,

- znalezienie czasu na relaks, przyjemności, ruch na powietrzu, być może scedowanie części obowiązków na inną osobę, zadbanie o swoje zdrowie - w zamian możemy zyskać lepsze samopoczucie, poprawę samooceny, a tym samym więcej energii i siły do radzenia sobie z trudnościami, wysypiaj się - unikanie kofeiny, zrezygnowanie z intensywnego wysiłku wieczorem, spacer przed snem, wcześniejsze kładzenie się do łózka, higiena snu itp. - mogą nam pomóc w efektywniejszym wypoczynku,

- unikanie kofeiny, zrezygnowanie z intensywnego wysiłku wieczorem, spacer przed snem, wcześniejsze kładzenie się do łózka, higiena snu itp. - mogą nam pomóc w efektywniejszym wypoczynku, oddychaj przeponą - działa relaksująco i wspomaga organizm,

- działa relaksująco i wspomaga organizm, porozmawiaj z zaufaną osobą ,

, poszukaj pomocy specjalisty : psycholog lub psychoterapeuta pomoże przejść ci przez trudny czas, np. związany ze zmianą pracy, rozwodem lub utratą bliskiej osoby; może pomóc też zmienić podejście do codziennych spraw,

: psycholog lub psychoterapeuta pomoże przejść ci przez trudny czas, np. związany ze zmianą pracy, rozwodem lub utratą bliskiej osoby; może pomóc też zmienić podejście do codziennych spraw, staraj się myśleć pozytywnie - przypominaj sobie dobre rzeczy, które ci się przytrafiły w ostatnim czasie,

- przypominaj sobie dobre rzeczy, które ci się przytrafiły w ostatnim czasie, skorzystaj z relaksacyjnych zajęć - w zależności od upodobań, np. malowanie, joga, medytacja, czytanie, szydełkowanie, haftowanie, granie w gry planszowe itd.

Stres jest szkodliwy zwłaszcza wtedy, gdy utrzymuje się długo, dlatego zwlekanie z szukaniem pomocy, często działa tylko na naszą niekorzyść.

