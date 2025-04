Ludzie mają zwyczaj szukania zabawy poprzez wykonywanie niekonwencjonalnych czynności, kompletne ignorowanie radości potencjalnie wypływającej z każdej chwili zwykłego dnia. Stwarza to coraz większą przepaść między postrzeganiem ich codziennych czynności a innymi, „niezwykłymi” momentami. Pomyśl o tworzonej przez siebie świadomości swych codziennych chwil! Jeżeli idealizujesz to, co niezwykłe, a zaniedbujesz przyjemności dnia codziennego, doświadczysz jedynie rozdzierającej pustki — i to przez większość swego życia.

Jak się tworzy luka?

Luka radości powstaje, gdy zauważasz relatywnie mało wartości — a jeszcze mniej nadziei na radość — w niekończącym się ciągu swych codziennych czynności i zadań. Z takim podejściem jesteś w stanie postrzegać życie jedynie jako brzemię, narzuconą przez siebie negatywną definicję, która na pewno nie przyniesie Ci szczęścia, sprawi natomiast, iż będziesz wysyłać energię rozpaczy, która przysporzy Ci jeszcze więcej kłopotów.

Polecamy: Jak rozmawiać, a nie manipulować?

Aby odnaleźć prawdziwe szczęście, celebruj wszystkie doświadczenia swego życia. Do wszystkiego, także swych codziennych czynności, podejść możesz z nastawieniem na dobrą zabawę — nowym, lekkim podejściem do życia. Niech to zawsze będzie Twym priorytetem. Uczyń z tego nowego podejścia główną intencję swojego życia, dzięki której rozpoczniesz i zakończysz swój dzień z energią wdzięczności — bez względu na to, co Cię spotka.

Skończ z tym!

Czas już zapełnić tę lukę radości, wnieść szczęście w każdą chwilę Twego życia i sprawić, by wszystko, co Cię spotyka, nabrało niepowtarzalnego smaku. Na zawsze odrzuć myśl, iż życie jest brzemieniem; wytwarza to zbyt mroczną energię, by Wszechświat mógł odpowiedzieć pozytywnie. Spójrz na to, co robisz, w zupełnie nowy sposób, wiedząc, iż Twoja ścieżka pełna jest szans na osiągnięcie spokoju. I zawsze doceniaj wartość — nawet dziś, nawet teraz.

Czemu wyjdzie Ci to za zdrowie?

Luka między Tobą a radością życia tworzy ogromną rozbieżność w Twoim sposobie postrzegania życia. Wciąga Cię w pułapkę chronicznego myślenia typu wszystko-albo-nic; sprawia, iż stajesz się żałosną istotą, która wierzy, że kiedy nie przeżywasz akurat czegoś niezmiernie radosnego, tkwisz w pozbawionej sensu pustce. Musimy pamiętać, że cokolwiek się dzieje, jedynym momentem, w którym możemy doświadczyć radości, jest chwila obecna.

Polecamy: Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Pokonanie luki dzielącej Cię od radości życia nie musi oznaczać nieustannego spełniania cielesnych zachcianek; tkwi w tym o wiele głębsza radość, pochodząca ze szczerego docenienia Twojego tu-i-teraz. Prawdziwe szczęście to wybór — nie jest to coś, co się zdarza przypadkiem. Gdy dokonujemy wyboru życia w radości już teraz, stwarzamy energię, która utrwala tę radość na zawsze — gdziekolwiek byśmy nie byli.

Fragment pochodzi z książki "Fizyka sukcesu. Naukowe metody osiągania osobistego i finansowego szczęścia" autorstwa Sandry Anne Taylor (wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za wiedza wydawcy.

Reklama