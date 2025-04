W tym przypadku (w przeciwieństwie do zespołu stresu pourazowego) reakcja na takie przeżycie następuje natychmiast, lecz wszystkie objawy ustępują samoistnie w przeciągu kilku godzin lub najwyżej kilku dni

Do najważniejszych objawów należą:

zawężenie pola świadomości – bardzo silne skupienie na jednym elemencie otoczenia lub własnej sytuacji połączone z całkowitym ignorowaniem wszystkiego, co nie jest z nim bezpośrednio związane;

zaburzenia orientacji;

rozpacz i gniew;

lęk i stany depresyjne;

bardzo silne pobudzenie, niekiedy połączone z niekontrolowaną świadomie ucieczką z miejsca zdarzenia lub całkowite wyłączenie się – chłód emocjonalny, brak reakcji na otoczenie, całkowity spokój.

Osoba wykazująca taką reakcję może znajdować się w stanie ograniczonej poczytalności, a co za tym idzie – wykazywać zachowania zagrażające nie tylko otoczeniu, ale i samemu sobie. Jeśli takie zagrożenie występuje, lekarz obecny na miejscu zdarzenia często podaje silne środki uspokajające. Jeśli objawy przedłużają się do kilku dni, osobę cierpiącą przede wszystkim należy otoczyć opieką, zapewnić jej bezpieczeństwo i spokój. Jeśli to możliwe, należy jak najszybciej pomóc osobie wykazującą ostrą reakcję na stres w opuszczeniu miejsca zdarzenia – w takiej sytuacji objawy ustąpią najczęściej w przeciągu kilku, kilkunastu godzin.

Diagnoza taka nie obejmuje sytuacji, w których obserwowane objawy są jedynie zaostrzeniem istniejących wcześniej zaburzeń psychicznych. Samo zdarzenie powodujące stres może być objęte całkowitą lub częściową niepamięcią.

tekst: Bartłomiej Perczak – Ekspert serwisu

http://www.psychoterapia-krakow.org/

http://www.psychlab.pl/