Właśnie dlatego, że doświadczasz takich problemów, powinieneś poświęcić kilkanaście minut, aby poznać możliwości pokonania stresu, jakie masz do swojej dyspozycji. Wyzwolenie ze stresu nie tylko nie zmniejszy efektywności twojej pracy, a wręcz ją zwiększy. Nie oznacza to jednak, że z twojego życia w magiczny sposób znikną sytuacje, w których będziesz musiał działać skutecznie i pod presją czasu – będziesz jednak wiedzieć, jak opanować stres, co w praktyce przełoży się na sprawowanie pełnej kontroli nad swoimi reakcjami, zachowaniem, odczuciami i psychiką.

Stres powoduje obciążenie organizmu

Pozostając pod wpływem silnego stresu, nie powinieneś biernie czekać, aż spowoduje on w twoim organizmie nieodwracalne szkody zdrowotne. Zawczasu podejmij z nim walkę. Tu i teraz musisz podjąć decyzję, że będziesz odtąd robić wszystko w celu zminimalizowania stresu w swoim życiu, a w najlepszym wypadku – w celu jego całkowitego wyeliminowania. Mogę powiedzieć ci już teraz, że nie będziesz tęsknić za stresem, a wręcz przeciwnie – wiele osób, które wyzwoliły się od niego, zaczęło dopiero prawdziwie cieszyć się życiem.

Polecamy: Rodzaje stresu

Twoja osobista deklaracja

Podejmij zobowiązanie wobec samego siebie: Jestem gotów podjąć walkę ze stresem. Możesz złożyć taką deklarację w trosce o swoje zdrowie partnerowi lub dzieciom. Istnieje niezliczona ilość powodów, aby zacząć samodzielnie decydować o sobie zamiast być sterowanym przez innych ludzi czy okoliczności. Potrzebne są do tego jednak chęć i determinacja.

Zobowiązanie to wymaga formy pisemnej. Tylko wówczas będziesz mógł wyruszyć w drogę ku wolności, radości, lepszemu zdrowiu i lepszej jakości życia.

Ja, ......., zobowiązuję się od dzisiaj robić wszystko, co w mojej mocy, aby stopniowo pokonać szkodliwy stres. Nie poddam się, dopóki tego celu nie osiągnę! Potwierdzam to moim podpisem.

Data.............................. Podpis....................................

Idź dalej – nie stój w miejscu!

Prawo natury mówi, że przyroda jest ukierunkowana na ciągły rozwój i wyszukiwanie najlepszych ku temu możliwości. Natura nie jest statyczna, ponieważ oznaczałoby to jej upadek. Jest ona w ciągłym wzroście i rozwoju. My, ludzie, koncentrujemy się natomiast na tym, jak zatrzymać stan, który udało nam się już osiągnąć, i chodzi nam zazwyczaj tylko o to, aby dotrzeć do punktu, w którym nie będziemy musieli już nic więcej zmieniać. Jednak zatrzymanie się w rozwoju oznacza tak naprawdę regresję (uwstecznienie).

Wyobraź sobie, że ktoś ukończył studia i mówi: Tyle nauki mi wystarczy, mam dosyć. Być może przez następnych kilka lat nie będzie odczuwał skutków swojego postanowienia, jednak na dłuższą metę zamknie sobie drogę do awansu i rozwoju zawodowego. Bez ciągłego dokształcania się nie osiągnie żadnych postępów w swoim zawodzie. Pozostanie na zawsze na takim poziomie, na jakim był w momencie ukończenia studiów. Pamiętaj: Człowiek, który nie potrafi już uczyć się nowych rzeczy i żyje tylko myślą o emeryturze, będzie pod względem umysłowym i psychicznym o wiele starszy niż niejeden siedemdziesięciolatek, który wciąż tryska energią i pomysłami.

Starzenie się może jednak wyglądać inaczej: na emeryturze możesz robić to, do sprawia ci radość, być wdzięczny za każdy kolejny dzień i cieszyć się z niego całym sobą. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy już teraz zaczniesz zarządzać swoim stresem. Ukierunkuj się na optymalne rozwiązania i najlepsze możliwości wyjścia z sytuacji, w której się znajdujesz. Zadawaj sobie zawsze pytania: Czy mogę robić to inaczej, lepiej? Czy możliwe jest przyjęcie wobec obecnej sytuacji jeszcze lepszego nastawienia?

Zobacz także: Jak powstaje stres

Koncentracja jako czynnik sukcesu

Kolejne prawo natury mówi: Im większa koncentracja, tym intensywniejszy rozwój. Ucz się od przyrody. Kiedy na wiosnę w drzewie zaczynają szybciej krążyć życiodajne soki, zauważ, że nie wydaje ono od razu owoców i nie pomija ani etapu wypuszczania pierwszych liści, ani etapu tworzenia pąków kwiatów. Drzewo nie opuszcza żadnego ważnego kroku w swoim rozwoju. Zawsze koncentruje się na aktualnej sytuacji i oddaje się jej całkowicie. Jeśli nakazuje rosnąć i rozwijać się pąkom kwiatów, wówczas koncentruje na tym wszystkie swoje siły – rezultat widzimy każdej wiosny w pełnym przepychu barw. Gdy przeminie czas kwitnienia, drzewo skupia się na rodzeniu owoców, aż nie osiągną one pełnej dojrzałości. Gdy owoce już dojrzeją, wówczas spadają i drzewo wycofuje się z aktywności i odpoczywa przez jesień i zimę. Nie rodzi owoców cały rok na okrągło, lecz zawsze okresowo, zgodnie z cyklem natury, według swojego planu.

Koncentracja na chwili obecnej

Czego może nas nauczyć przykład drzewa? Tego, że powinniśmy koncentrować się na danym etapie rozwoju i przechodzić przez niego całym sercem, angażując się w niego bez reszty. Dopiero gdy dobiegnie końca, możemy przejść do etapu następnego. Taki sposób postępowania pomoże nam pokonać stres i nie narazi nas na kolejny. Podejmuj następny krok dopiero po zakończeniu poprzedniego, nie rób wszystkiego naraz. Nie mów: Od teraz nie będę już więcej odczuwać stresu, lecz raczej: Muszę uświadomić sobie czynniki, które wywołują mój stres, i w ten sposób zacząć powoli z nim walczyć. Dam z siebie wszystko, aby cieszyć się większym spokojem, równowagą, zdrowiem, siłą życiową.

Podobnie jak natura, ty również powinieneś się nieustannie rozwijać. Zatrzymanie się na jakimś etapie oznacza tak naprawdę uwstecznienie. Nie podejmuj się jednak robienia zbyt wielu rzeczy naraz, gdyż wtedy narazisz się na stres. Koncentruj się zawsze na tym, co robisz w danej chwili. Krok po kroku dojdziesz w ten sposób do dobrych rezultatów – i to bez stresu!

Antony Fedrigotti, fragment książki: „30 minut nauki skutecznego pokonywania stresu”, Wydawnictwo KOS

Reklama