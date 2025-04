Zdrowie w ujęciu holistycznym

Przyjęcie holistycznego paradygmatu zdrowia to duże wyzwanie metodologiczne w prowadzonych badaniach. Dotyczy ono niełatwej kontroli zmiennych bio-psycho-społecznych, pozostających we wzajemnych złożonych związkach, współtworzących tę niezwykle skomplikowaną, dynamiczną strukturę w warunkach optymalnego zdrowia, jego zagrożenia czy przewlekłych chorób. Dlatego należy zauważyć, że wyodrębnienie kilku pojedynczych zmiennych w celu poznania ich roli jako czynników ryzyka chorób bądź podtrzymujących chorobę czy sprzyjających powrotowi do zdrowia, choć należy do procedur powszechnie stosowanych w badaniach, powiązane jest z ryzykiem uproszczeń w poznaniu omawianej jedności człowieka (Bekker, 2003).

Choroby przewlekłe – główne zagrożenie zdrowotne

Z raportów badań światowych wynika, że poprawa zdrowia społeczeństw, dzięki większej higienie, lepszemu odżywianiu się i szczepieniom ochronnym, a w medycynie klinicznej dzięki antybiotykom, zaowocowała w pierwszej połowie XX w. wydłużeniem życia, przez zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób zakaźnych. Jednak wyraźny spadek występowania tych chorób nie zmniejszył zagrożeń zdrowotnych współczesnych społeczeństw, ponieważ ich miejsce zajęły zagrażające życiu choroby przewlekłe, takie jak choroba niedokrwienna serca, udary mózgowe i nowotwory złośliwe.

W sytuacji, w której nauka nie potrafi zidentyfikować pojedynczych czynników przyczynowych tych chorób, a także wielu innych chorób przewlekłych, odwołano się do modeli prawdopodobieństwa opartych na obecności (udziale) tak zwanych czynników ryzyka, włączających zmienne biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Wynika z nich, że im więcej czynników ryzyka stwierdza się u danej osoby, tym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby okazuje się większe (zob. Heszen, Wrześniewski, 2005; Everson-Rose, Lewis, 2005; McGinnis, Foege, 1993; Bjorntorp, 2001; Schneiderman, 2004; Bekker, 2003; Heszen, Sęk, 2007).

Czynniki ryzyka – co to takiego?

Według Heleny Sęk:

„[...] czynnikami ryzyka są te czynniki, o których wiemy na podstawie badań epidemiologicznych i analiz prawdopodobieństwa, że powodują zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia patologii i wszelkich niekorzystnych zjawisk (Sęk, 2005, s. 43).”

Autorka ta wyodrębnia sytuacje ryzyka oraz środowiskowe i behawioralne czynniki ryzyka, których związek z powstawaniem zaburzeń został jednoznacznie udokumentowany w badaniach epidemiologicznych. Podkreśla również, że wiele czynników ryzyka wynika także z właściwości podmiotu, co nazywa ryzykiem podmiotowym (osobowościowym). Podobnie Caplan wyraża pogląd, że czynniki ryzyka pozostają w interakcji z zasobami jednostki i środowiska. W związku z tym ryzyko nie zawsze musi doprowadzać do patologii, której prawdopodobieństwo jest tym większe, im więcej czynników wysokiego ryzyka działa przy słabych zasobach kompensujących zagrożenie (za: Sęk, 2005). W drugiej połowie XX w. poznano rolę wielu spośród tych czynników. Uważa się, że postęp w badaniach nad zachowaniem, biologicznymi i psychospołecznymi uwarunkowaniami chorób, a także zmiana patogennego stylu życia powinny zarówno obniżyć częstość występowania wielu zagrażających życiu chorób, jak i zredukować śmiertelność z ich powodu (zob. Bekker, 2003; McGinnis, Foege, 1993; Bjorntorp, 2001; Schneiderman, 2004).

Czym jest choroba?

Choroba charakteryzowana jest jako dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania narządów i tkanek, a w następstwie – do zaburzeń czynnościowych i zmian organicznych w narządach całego ustroju. Natomiast chorobą przewlekłą określany jest proces chorobowy trwający od kilku miesięcy do kilku lat (bądź towarzyszący człowiekowi przez całe życie), charakteryzujący się zmianami chorobowymi, przebiegającymi powoli i/lub etapowo (Encyklopedia PWN, 1982).

Czy zdrowie to tylko brak choroby?

Pomimo że zdrowie jest istotnym elementem zdolności osoby do jej funkcjonowania w społeczeństwie, jak wspomniano wyżej, nie przejawia się ono jedynie brakiem chorób, ograniczeń czy dysfunkcji. Przyjęta przez Institute of Medicine w 2001 r. koncepcja tak zwanego pozytywnego zdrowia (positive health) ujmuje w nim cztery komponenty:

zdrowe ciało,

wysoką jakość relacji interpersonalnych,

poczucie sensu i celu życia,

odporność na stres, traumę i zmiany (Lucey, 2007).

Zatem zarówno definicja WHO, jak i przytoczona powyżej włączają wymiar społecznych uwarunkowań zdrowia jako istotnego elementu współtworzącego zdrowie.

