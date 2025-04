Czym są komory snu

Komory snu to metoda, która stosunkowo niedawno trafiła do praktycznego zastosowania. Funkcję takiej komory najczęściej pełni specjalnie do tego celu wyprodukowana wanna, zamykana od góry, dźwiękoszczelna (lub ustawiona w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu), wypełnione roztworami soli mineralnych w taki sposób, aby całkowicie równoważyć ciężar ciała.