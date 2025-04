Czym jest nawyk?

Zacznijmy nasze rozważania od zdefiniowania znaczenia słowa „nawyk”. Termin ten odnosi się do bardzo szerokiego zakresu zachowań. Zgodnie z definicją znajdującą się w Webster’s New World Dictionary (wydanie z 1991 roku) nawyk to „a) czynność podejmowana często, stąd, zwykle, wykonywana z łatwością; praktyka; zwyczaj; b) wyuczony wzorzec zachowania, który przez swój automatyzm jest trudny do oduczenia się”.

Czy to nie jest interesujące, iż słownik definiuje nawyk jako wzorzec działania, któremu trudno się przeciwstawić? Wychodząc od tej definicji, przyjmujemy, iż nawyki, niezależnie od ich rodzaju, są działaniem:

często praktykowanym,

nabytym,

automatycznym ,

, trudnym do porzucenia (jeśli chcemy je przerwać).

Nawyki myślowe

Jeśli myślimy, nasze myśli także układają się według ustalonego wzorca. Gdybyśmy świadomie zastanawiali się nad każdym etapem wykonywanej czynności, efektem tego byłoby wyłącznie znaczne spowolnienie działania i nieefektywność. Dlatego rozwinęliśmy pewien system automatyzacji myśli — nawyki myślowe, dzięki którym radzimy sobie dość dobrze w większości życiowych sytuacji.

Co dzieje się jednak, jeśli nawyki myślowe uniemożliwiają realizację zadań i zaczynamy mieć problemy z poprawnym funkcjonowaniem w rzeczywistym świecie? Automatyczne procesy myślowe mogą stać się złymi nawykami, dokładnie tak samo jak zachowanie. Program zmiany nawyków pozwoli Ci zrozumieć zasady rządzące automatyką procesów myślowych i zmienić niektóre nawyki myślowe.

Prawdopodobnie odkryjesz, że automatyczne procesy myślowe są przyczyną pewnych niepożądanych zachowań. I tak w przypadku problemów z zasypianiem zastanowisz się nad tym, co robisz, kiedy kładziesz się spać, i co robisz, jeśli nie możesz zasnąć. Rozważymy także, co myślisz o spaniu i problemach z zasypianiem.

Może się okazać, iż Twoje automatyczne procesy myślowe niweczą wysiłki organizmu zmierzające ku temu, by zapewnić sobie zdrowy nocny wypoczynek.

Strategia walki ze złymi nawykami

Zacznij słuchać myśli, które pojawiają się w Twojej głowie automatycznie. Czy niweczą wysiłki podejmowane w celu porzucenia złych nawyków?

Fragment pochodzi z książki „Jak pozbyć się złych nawyków? Trening” autorstwa Jamesa M. Claiborna i Cherry Pedrick (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.