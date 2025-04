Czym się stresujemy?

Na powstawanie stresu mają wpływ zarówno czynniki fizjologiczne, jak i psychologiczne. Każdy z nas sam ocenia, co powoduje u niego największy stres oraz podświadomie szuka sposobów, jak ten stres jak najszybciej zredukować. Zobacz, czym stresujemy się najbardziej i od czego zależy nasza decyzja, co jest stresorem, a co nie.