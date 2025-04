Dlaczego trudno nam zapamiętać czyjeś imię?

Cieszymy się dobrą pamięcią, ważne numery telefonów wybieramy bez zastanowienia, przywołujemy odległe wspomnienia – skąd więc problem z zapamiętaniem imienia poznanej przed chwilą osoby? Jak to się dzieje, że gdy ktoś nam się przedstawia, pamięć o imieniu tej osoby ulatuje nam z głowy w kilka sekund i nijak nie możemy sobie go przypomnieć?

Kojarzysz mi się z kimś…

Odpowiedź daje brytyjski blog psychologiczny, PsyBlog. Jego autor wyjaśnia, że większość nazw, takich jak imiona innych ludzi, jest w zasadzie dowolna i pozbawiona sensu. Wywołują w nas określone skojarzenia jedynie wtedy, gdy przypominają nam inną, znaną osobę o tym imieniu z rzeczywistości czy filmu.

Imię może zdradzić pochodzenie etniczne, ale czy powie coś o osobowości, cechach indywidualnych – tak, byśmy mogli szybko skojarzyć i zapamiętać tę osobę „po imieniu”? Niekoniecznie. Najłatwiej oczywiście zapamiętać imię charakterystyczne, dziwne (np. imiona dzieci celebrytów…) bądź kojarzące się z danym zawodem (a więc z innym, sensownym słowem).

Determinizm imienia

Najdziwniejsze są wyniki badań, które wykazały, że brzemię imienia niejako determinuje życie jego użytkownika. Dotyczy to np. miejsca zamieszkania. Pierwsza litera imienia łączy się jakoby z wyborami zawodowymi i… geograficznymi.

Przykładowo kobiety o imieniu Virginia częściej osiedlały się w Virginia Beach, mężczyźni o imieniu Dennis wybierali posadę dentysty, a imiona Larry i Laura są wyjątkowo często spotykane wśród prawników (prawnik to po ang. lawyer).

Na szczęście dzięki temu łatwiej zapamiętać ich imiona.

Co zrobić w krępującej sytuacji?

Żeby zapamiętać imię lub nazwisko nowo poznanej osoby, najlepiej skojarzyć je z czymś znanym, aby zyskało sens i dzięki temu stało się możliwe do przypomnienia go sobie. Trzeba tylko uważać, by skojarzenie nie było zbyt dziwne, jeśli przypadkiem powiemy je głośno… Można też spróbować powtarzania.

