1. Oszczędzaj wodę

To jeden z najważniejszych ekologicznych trendów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody. Pod tym względem nasz kraj ma warunki zbliżone do… Egiptu.

Zamień kąpiel na prysznic. W wannie mieści się przeciętnie 150 litrów wody, a podczas 10 minutowego prysznica zużyjesz jej tylko 50 litrów.

Jeżeli lubisz długie, relaksujące kąpiele, kup wannę z wyprofilowaną misą (o szczegóły pytaj sprzedawców). Komfort kąpieli będzie taki sam, a zużyjesz mniej wody (i nawet tego nie zauważysz).

Uszczelnij i dokładnie zakręcaj kran. Wyobraź sobie, że jeśli z jednego kranu ciągle kapie woda, przez rok wyleje się jej aż 11 tysięcy litrów!

Na rynku dostępna jest armatura z programowaniem ilości wody. Dzięki niej będziesz zużywała tylko tyle wody, ile naprawdę potrzebujesz.

Zakręcaj kran podczas mycia zębów i mydlenia rąk.

Zamontuj w kranach ekoprzyciski, zmniejszające strumień wody oraz perlatory, które napowietrzają wodę, dając wrażenie jej większej objętości.

Około 40 procent wody zużywanej w gospodarstwach domowych służy do spłukiwania toalety (szacuje się, że codziennie w tym celu wylewasz aż 35 litrów wody pitnej!). Spłuczka z podwójnym dozownikiem (dzięki niej strumień może być mniejszy lub większy), to skuteczny sposób na jej oszczędność. Dodatkowo, niektóre systemy spłukujące są wyposażone w funkcję STOP, dzięki której w odpowiednim momencie można zatrzymać wypływ wody.

Na jednorazowe czyszczenie kabiny i brodzika zużywasz conajmniej kilkanaście litrów wody. Zaoszczędzisz czas, wodę i środki czyszczące, gdy jej szyby będą pokryte powłoką zapobiegającą osadzaniu się kamienia i resztek kosmetyków.

2. Podróżuj ekologicznie

Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na elektryczne auto. Jednak, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, wystarczy przesiąść się na rower lub przejść kilka przystanków na piechotę. Połączysz przyjemne z pożytecznym – zadbasz o środowisko i o figurę.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem nowego auta, i masz taką możliwość, kup model z funkcją start-stop. Dzięki niej silnik jest automatycznie wyłączany, gdy auto stoi w korku lub na światłach.

Komunikacja miejska jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem, niż jednoosobowa jazda samochodem. W dalekie trasy najlepiej wyjeżdżać pociągiem – to najbardziej przyjazny środowisku środek transportu zbiorowego.

3. Pokochaj polskie owoce i warzywa

Kupuj lokalne produkty, takie, których nie trzeba przywozić z dalekich odległości. Przyczynisz się w ten sposób do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Poza tym będziesz mieć pewność, że nie zostały chemicznie zabezpieczone przed zepsuciem.

4. Zmniejsz zużycie prądu

Według światowych ekspertów jednym z najgroźniejszych zagrożeń dla środowiska jest zbyt wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Duże ilości tego związku powstają podczas produkcji energii elektrycznej. W tym przypadku nawet działanie na najmniejszą skalę ma sens!

Wymień żarówki na energooszczędne. Ich koszt szybko ci się zwróci.

Jeśli wychodzisz z pomieszczenia na dłużej niż 5 minut, zgaś światło.

Na noc wyłączaj sprzęt RTV z trybu czuwania (standby). Gdyby robili to wszyscy w Polsce, można by wyłączyć jedną elektrownię.

Gdy wyjeżdżasz na dłużej, wyłączaj z kontaktów wszystkie sprzęty.

Nie zostawiaj w kontaktach ładowarek! One nadal pobierają prąd.

5. Starannie wybierz sprzęt AGD

To w kuchni dochodzi do największego zużycia energii elektrycznej.

Kupuj sprzęt o najwyższej klasie energooszczędności A++. Różnica między jednym a dwoma plusami tej klasy jest duża! Ta pierwsza zużywa prawie o połowę mniej energii. Zwróć na to uwagę, gdy kupujesz pralkę, lodówkę lub zmywarkę.

Oszczędzaj energię w kuchni. Gotowanie na kuchni indukcyjnej jest bardziej ekonomiczne niż na elektrycznej. Wykorzystuj też sprzęty, w których możesz przygotowywać kilka potraw jednocześnie.

6. Segreguj śmieci

Dzięki temu zużyte przedmioty będą służyć ponownie. Ma to największe znaczenie w przypadku plastiku, którego biodegradacja trwa kilkaset lat!

Najważniejsze w segregacji są trzy materiały: papier, szkło i plastik. Bardzo łatwo je przetworzyć.

Przed wyrzuceniem kartonów, plastikowych butelek i aluminiowych puszek, koniecznie je zgniataj! W tej postaci zabierają one aż trzy razy mniej miejsca w koszu.

7. Rób przemyślane zakupy

Zrezygnuj z jednorazowych reklamówek. Torby z materiału są bardziej wytrzymałe i zdecydowanie ładniejsze! Poza tym foliowe torebki rozkładają się przez ponad 400 lat!

Nie rób zakupów na cały tydzień, zwłaszcza jeśli często zdarza ci się wyrzucać jedzenie. Kupuj mniej i nigdy nie chodź na zakupy głodna (wtedy kupisz więcej!).

Kupując produkty w opakowaniach, sprawdzaj, czy mogą one zostać poddane recyklingowi. Pozostałe będą się rozkładać na wysypisku śmieci przez wiele lat.

Zawsze czytaj skład i opisy produktów na opakowaniach. To, że produkt reklamowany jest jako eko, nie musi oznacza, że taki jest. Wszystkie produkty ekologiczne na opakowaniach mają symbole certyfikatów lub adnotację o ich posiadaniu.

8. Traktuj ekologicznie komputer

Zwłaszcza jeśli spędzasz przy nim kilka godzin dziennie. W tym przypadku warto pomyśleć o bardziej ekonomicznej wersji.

Zwróć uwagę czy twój laptop lub komputer ma funkcję wyłączenia podświetlania ekranu, gdy z niego korzystasz lub zupełnego wyłączenia ekranu, gdy nie pracujesz

przez dłuższy czas. Dzięki temu przechodzi on w tryb uśpienia i prawie nie zużywa energii.

Najbardziej ekologiczną czcionką jest Times New Roman – zużywa aż o 30% mniej tonera niż pozostałe! Warto o tym pamiętać, gdy musisz wydrukować tekst.

Drukując tekst, rób to po dwóch stronach kartki. To duża oszczędność papieru.

9. Zmień zawartość szafy bez zmiany stanu konta

Polski „szaffing” to odpowiednik amerykańskiego swappingu odzieżowego (z ang. swap – wymiana). Polega na wymienianiu się lub sprzedaży za symboliczne kwoty: ubrań, butów, torebek, przedmiotów wyposażenia wnętrz, dodatków i akcesoriów. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na: www.uwolnijlacha.blogspot.com.

10. Sprzątaj bez użycia chemicznych środków

Zamień je na preparaty ulegające biodegradacji, zawierające naturalne składniki. Przekonasz się, że nie tylko nie zanieczyszczają środowiska, ale także czyszczą tak samo dobrze. Wykorzystuj orzechy piorące do prania, a sodę i ocet do usuwania kamienia.

Warto wiedzieć:

Soda oczyszczona – jest całkowicie biodegradowalna, rozkłada się już w temperaturze powyżej 60°C. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych środków czyszczących, piorących i wybielaczy, soda nie jest szkodliwa dla organizmu człowieka, nie grozi poparzeniem ani zatruciem oparami. Możesz ją stosować jako suchy proszek (szklankę sody wymieszaj ze szklanką boraksu i szklanką soli) albo jako roztwór (4 łyżki stołowe rozpuść w litrze wody).

Orzechy piorące – rosną w Indiach i Nepalu na drzewie sapindus mukorossi. Orzechy rozłupuje się i usuwa środek, po czym suszy aż do uzyskania ciemnego koloru. Właściwości piorące i czyszczące zawdzięczają saponinie, która przy kontakcie z wodą zamienia się w myjącą pianę. Wykorzystuje się je do prania zarówno rzeczy białych jak i kolorowych (białych z dodatkiem sody oczyszczonej, aby zachowały ładny odcień). Jak ich użyć? Kilka orzechów podziel na pół i włóż je do lnianego woreczka. Woreczek zawiąż i włoż do bębna pralki. Ubrania prane w orzechach są wystarczająco miękkie, więc nie ma konieczności używania zmiękczającego płynu do płukania. Największą zaletą orzechów jest ich bardzo duża wydajność i niska cena – jeśli chciałabyś robić jedno pranie dziennie, kilogram orzechów (który kosztuje ok. 30 zł) powinien wystarczyć ci na 5 miesięcy.