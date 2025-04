Prawdziwej damie nie przystoi przeklinać. Używanie wulgaryzmów przez płeć piękną było i nadal nie jest aprobowane w społeczeństwie. Czasem jednak dochodzi do takich momentów w życiu kobiety, w których traci nad sobą kontrolę i z jej ust wypływa potok niecenzuralnych słów.

5 sytuacji, które wyprowadzą z równowagi każda kobietę

1. Utknięcie szpilki w kratce kanalizacyjnej

Chodzenie w butach na obcasie nie należy do najprostszych czynności. Jednak czego się nie robi dla wyeksponowania własnych wdzięków. Kobieta w szpilkach wygląda ponętniej, a jej ciało się wysmukla. Jednak nic tak nie potrafi wytrącić z równowagi kobiety jak zaklinowanie szpilki w kratce kanalizacyjnej. Od razu ma się ochotę powiedzieć coś, co w ustach żadnej pani nie brzmi najlepiej.

2. Kołtun

Długie, bujne włosy to wizytówka każdej pani. Ich posiadaczki powinny być jednak szczególnie opanowane. Niestety kobieta traci nad sobą kontrolę, gdy nie może uporać się ze splątanymi włosami. Naprawdę nie ma nic gorszego! Wulgaryzmy po prostu cisną się na usta, kiedy szczotka nie jest w stanie poradzić sobie z uporczywym kołtunem. W efekcie kobieta nie tylko traci nerwy, lecz także włosy.

3. Uszkodzony manicure

Piękne, zadbane paznokcie to chluba każdej kobiety. Jeszcze lepiej się prezentują, gdy nałożymy na nie lakier w modnym kolorze. Podczas robienia manicure często dochodzi do sytuacji, w których każda kobieta ma ochotę wyjść z siebie i stanąć obok. Dzieje się tak wtedy, gdy okazuje się, że lakier nie wysechł lub nałożyłyśmy zbyt grubą warstwę. No i cała praca na nic...

4. Rozlanie kosmetyku w płynie

Drogie panie, czy znacie to z autopsji? Z pewnością! Nic tak nie prowokuje do przeklinania jak rozlany w torbie błyszczyk czy podkład. Jesteśmy wtedy poszkodowane podwójnie - nie tylko straciłyśmy kosmetyk, lecz także zniszczyłyśmy torbę. Wiadomo, że plamy po kolorowych kosmetykach są bardzo trwałe, dlatego nie łatwo je usunąć...

5. Nieopuszczona deska klozetowa

Czy znajoma jest ci sytuacja, w której wchodzisz do toalety, a twoim oczom ukazuje się, po raz kolejny zresztą, nieopuszczona deska klozetowa? Zaczynasz krzyczeć i kląć. Masz ochotę czym prędzej podejść do swojego faceta i z całej siły przyłożyć mu z pięści. Ile razy można prosić? Ile razy powtarzać? W końcu przychodzi ci do głowy, że może mówisz do swojego mężczyzny w innym języku i dlatego nie jest w stanie zrozumieć banalnego komunikatu...

