Dążenie do pozytywnej zmiany

Osoba cierpiąca dąży do pozytywnej zmiany, tzn. przynajmniej do odczucia ulgi, o ile zaburzenia w zakresie motywacji jeszcze nie sparaliżowały jej działań. Ulga w doświadczaniu objawów lub choćby krótkotrwałe przywrócenie poprzedniego stanu – zdolności do odczuwania radości, przyjemności, aktywności i przypływu energii - może stać się zatem celem działania, który ludzie starają się osiągnąć na różne sposoby.

Depresja a kawa. Czy warto ją pić?

Bardzo często wśród osób z depresją spotyka się ludzi pijących bardzo dużo kawy i napojów energetycznych, które mają zniwelować uczucie zmęczenia, znużenia i dodać energii. Kawa ma jednak działanie krótkotrwałe, mówi się też, że należy ją odpowiednio dawkować, by zachowała swoje pobudzające właściwości, czego większość osób nie robi.

Ponadto kawa powoduje utratę z organizmu magnezu, który jest związany z zachowaniem równowagi emocjonalnej, a jego niedobór może być jednym z czynników pogarszających samopoczucie w stanach depresji.

Papierosy sposobem na depresję?

Nałogowi palacze papierosów twierdzą, że jest to metoda ukojenia nerwów, a papierosy rzekomo pomagają obniżać poziom stresu. Badania nie potwierdzają wpływu palenia papierosów na złagodzenie objawów depresji.

Alkohol i narkotyki a depresja

Według statystyk, po alkohol w depresji częściej sięgają mężczyźni niż kobiety. Działanie niewielkiej dawki alkoholu na organizm faktycznie przynosi chwilowe rozluźnienie i krótkotrwałą poprawę nastroju, jednak przekroczenie owej niewielkiej dawki powoduje skutki dokładnie odwrotne, czyli nasilenie objawów depresji. Zważywszy na to, że dla każdego organizmu pojęcie „niewielkiej dawki” jest inne, a w dodatku bardzo rozmija się z potocznym ujęciem „niewielkiej dawki”, można uznać, że alkohol jest raczej wrogiem niż przyjacielem osoby zmagającej się z depresją.

Podobnie jak z alkoholem rzecz ma się z narkotykami, które nie tylko mogą nasilać objawy depresji, ale też uzależnienie i przyjmowanie narkotyków może powodować stany głębokiej depresji, jak również stany psychoz.

Jedyny możliwy finał: uzależnienie

Efektem długotrwałej depresji i ciągłych prób poprawiania sobie nastroju przy pomocy różnego rodzaju używek może być uzależnienie.

Powoduje ono występowanie dodatkowych, nieprzyjemnych objawów oraz dwóch niepożądanych zjawisk:

zespołu abstynencyjnego, który charakteryzuje się bardzo przykrymi dolegliwościami fizycznymi, stałego podnoszenia progu, po przekroczeniu którego osoba uzależniona odczuwa ulgę – jest to powodem przedawkowania i niejednokrotnie śmierci.

Terapia uzależnienia i depresji

Terapia w przypadku depresji połączonej z uzależnieniem musi przebiegać dwutorowo, jest też o wiele bardziej skomplikowana i ryzykowna, a do tego trwa dłużej niż leczenie samej depresji.

Co więcej, leczenie depresji wiąże się często z podawaniem środków farmakologicznych, wchodzących w silne interakcje z używkami, zwłaszcza alkoholem i narkotykami. Jednoczesne zażywanie tych leków i złamanie abstynencji może mieć poważne i wysoce nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Zachowanie abstynencji i kierowanie się wskazówkami lekarza-specjalisty jest o wiele skuteczniejszą metodą zniwelowania objawów depresji i powrotu do zdrowia.

