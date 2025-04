fot. Fotolia

Jakie objawy mogą sugerować depresję?



Problemy ludzi chorych na depresję bywają często bagatelizowane, a okazuje się, że depresja została zaliczona do grupy najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie (wg danych WHO).

Depresja jest chorobą demokratyczną – dotyka ludzi z różnych grup społecznych bez względu na wiek i wykształcenie. Świadomość depresji jako jednostki chorobowej jest nadal zbyt mała, a symptomy takie jak: gorszy nastrój, brak chęci do życia lub chroniczne zmęczenie bywają uznawane za fanaberie.

– Zaburzenie depresyjne to nie tylko obniżony nastrój i niemożność działania, ale cały szereg objawów, które utrzymują się co najmniej przez dwa tygodnie. Obejmują one różne obszary – od nastroju (np. przytłaczające przygnębienie) przez myśli (np. poczucie bezsensu) i działanie (np. zanik decyzyjności) po objawy fizyczne (np. bóle pleców) – wyjaśnia Natalia Żuk, psychoterapeuta i blogerka publikująca w serwisie Znanylekarz.pl.

Okazuje się zatem, że depresja może istotnie wpłynąć na jakość życia chorego i utrudnić jego normalne funkcjonowanie. Osoby chore nie mogą także prawidłowo wykonywać swoich obowiązków zawodowych.

Koszty depresji ponosimy wszyscy



Pracodawcy powinni wykazać się bardziej aktywnym podejściem wobec osób cierpiących na depresję. Okazuje się, że koszty związane z tą chorobą stale rosną i w krajach europejskich dochodzą do 77 bilionów funtów rocznie.

Według raportu King’s Collage i London School of Economics and Political Sciences długotrwały spadek produktywności i przedłużające się zwolnienia lekarskie to tylko niektóre z przykładów ekonomicznych konsekwencji depresji.

Okazuje się, że :

20-55% pracowników ze zdiagnozowaną depresją korzysta ze zwolnień lekarskich;

osoby z wyższym wykształceniem rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich w przypadku zachorowania, a jeżeli już się zdecydują to niechętnie podają pracodawcy powód zwolnienia;

20% ludzi zatrudnionych w krajach europejskich deklaruje, że zdiagnozowano u nich depresję.

Autorzy badania podkreślają rolę kierowników i managerów w tworzeniu wspierającego środowiska pracy, w którym osoby cierpiące na depresję nie będą stygmatyzowane. Sugerują także, że propozycja urlopu lub elastycznych godzin pracy nie są najlepszym wyjściem z sytuacji.

– Takie rozwiązania dodatkowo wzmagają poczucie izolacji i pogłębiają problem. Osoba cierpiąca na depresję potrzebuje integracji społecznej. Pomimo uwagi poświęcanej chorobom psychicznym nadal pokutują błędne przekonania, sprawiające, że podchodzimy do depresji w sposób nieprawidłowy – wyjaśnia Dr Evans-Lacko, jeden z autorów badania.

Autorzy raportu są zgodni – depresja powinna być traktowana priorytetowo z zastosowaniem odpowiednich terapii. Rola środowiska pracy jest nie do przecenienia w kontekście pomocy osobie cierpiącej. Skuteczność działania i zastosowanie odpowiednich metod leczenia są nie tylko w interesie chorego i jego rodziny, ale również całego społeczeństwa.

