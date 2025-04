Depresja dwubiegunowa jest epizodem depresji występującym w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Przebieg tego schorzenia polega na występowaniu naprzemiennie skrajnych stanów: depresji i manii. Chorego albo rozpiera energia i ma poczucie, że jest w stanie zrobić wszystko, albo zaczyna myśleć o śmierci, jest zdołowany, brakuje mu energii i najchętniej leżałby całymi dniami w łóżku. Depresja dwubiegunowa utrudnia codzienne funkcjonowanie, rozwijanie relacji z ludźmi, a nawet podjęcie pracy.

Reklama

Depresja dwubiegunowa znacznie różni się od klasycznej depresji. Jakie objawy daje? Czy można ją wyleczyć? Odpowiada Wioletta Karłowicz-Dul – psycholog, psychoterapeutka i seksuolog z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Spis treści:

Wioletta Karłowicz-Dul: Depresja dwubiegunowa częściej określana jest terminem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) lub zaburzenia maniakalno-depresyjnego. Jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się ona występowaniem dwóch przeciwstawnych zaburzeń nastroju, które określane są biegunami depresji i manii lub hipomanii. Pomiędzy nimi przeplatają się również okresy remisji.

Życie z depresją dwubiegunową przepełnione jest skrajnymi emocjami: od głębokiego smutku po euforyczną radość. Skutki tych ekstremalnych stanów bardzo dezorganizują życie i utrudniają normalne funkcjonowanie. Chory nie tylko cierpi, ale też może odsunąć się od bliskich osób i rodziny, stracić pracę i majątek, a także sprowadzić na siebie poważne kłopoty. W skrajnych sytuacjach może zagrażać sobie lub innym ludziom.

Choroba ujawnia się zazwyczaj w młodym wieku i dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

W depresji dwubiegunowej pacjent doświadcza przygnębienia i rezygnacji, czasem staje się też drażliwy. Charakterystyczna jest utrata energii, trudności w odczuwaniu przyjemności i podejmowaniu aktywności. Klasycznie dochodzą do tego również problemy ze snem, odżywianiem i popędem seksualnym.

W myśleniu dominuje pesymizm, świat wydaje się przytłaczający, a ludzie wrogo nastawieni. Bardzo wyraźne jest też negatywne postrzeganie siebie: niska samoocena, dotkliwe obwinianie siebie czy poczucie bezwartościowości, które w skrajnych momentach mogą przejawiać się w zachowaniach autodestrukcyjnych.

W drugim biegunie chory doświadcza euforycznego nastroju i zadowolenia, rozpiera go energia, ma znacząco zawyżoną samoocenę i jest bardzo pobudzony, czasem dochodzi do tego drażliwość i agresja. Ma zmniejszoną potrzebę snu, zwiększony napęd i gonitwę myśli oraz trudności w koncentracji uwagi.

Mogą wystąpić również objawy psychotyczne np. urojenia czy omamy. W manii pacjenci często zachowują się lekkomyślnie, np. wydają wszystkie swoje oszczędności lub zaciągają kredyty na realizacje górnolotnych planów. Wierzą, że posiadają nadzwyczajne uzdolnienia czy powołania, a to skłania ich do absurdalnych zamiarów. Często w tym czasie tracą kontrolę nad swoimi popędami, a także eksperymentują z różnymi substancjami psychoaktywnymi.

Nie są krytyczni wobec siebie i nie rozumieją konsekwencji swoich zachowań. Wręcz przeciwnie, uważają, że czują się wspaniale, a wszelkie próby sprowadzenia na ziemię przez innych wywołują gniew.

Nieco mniejsze nasilenie ma hipomania, jednak jest to również biegun podwyższonego nastroju. Objawy są podobne jak w manii, jednak najczęściej trwają one krócej, a pacjent pozostaje świadomy swojego stanu. Hipomania utrudnia funkcjonowanie, natomiast mania całkiem je destabilizuje.

Leczenie depresji dwubiegunowej powinno być kompleksowe. Opiera się ono na farmakoterapii, ale istotna jest również psychoterapia, psychoedukacja i wsparcie społeczne. Ważne jest, by chory miał stały kontakt z psychiatrą, który optymalnie dobiera leki i kontroluje zarówno ich działanie, jak i wpływ na narządy wewnętrzne.

Oprócz tego pacjent powinien korzystać też z psychoterapii i psychoedukacji, dzięki którym uczy się radzenia sobie z zaburzeniem i jego konsekwencjami oraz rozpoznawania pierwszych symptomów nawrotów.

W tym aspekcie bardzo istotne jest także wsparcie ze strony bliskich osób, którzy mogą reagować również w sytuacjach utraty świadomości i samokontroli przez chorego.

W uzasadnionych sytuacjach, kiedy pacjent zagraża sobie czy innym ludziom lub ma silne objawy psychotyczne, konieczne może być leczenie szpitalne. Po ustabilizowaniu stanu chorego zalecane jest kontynuowanie terapii w formie ambulatoryjnej.

Depresja dwubiegunowa to choroba przewlekła i nawracająca, jednak odpowiednio dopasowane leczenie może być skuteczne i prowadzić do wieloletnich okresów remisji. trakcie terapii pacjent uzyskuje zmiany w zakresie myślenia, zachowania i radzenia sobie z emocjami, co pomaga mu prowadzić spokojne i satysfakcjonujące życie. Samoświadomość i umiejętność samokontroli pomagają żyć z chorobą, a regularna współpraca ze specjalistami daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.05.2018.

Reklama

Czytaj także:

Depresja maskowana - jak ją rozpoznać i leczyć?

Depresja lękowa – objawy i leczenie

Załamanie nerwowe - objawy, przyczyny i leczenie

Wpływ depresji na wygląd – co się zmienia u chorego?

Jesienna chandra – czym jest, jak sobie z nią radzić?

Depresja poporodowa - objawy, przyczyny, test, jak pomóc