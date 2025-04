Ten temat rozumieją głównie mamy. Nie wszystkie, ale wiele z nich. Chodzi o chorobę, o której rzadko się mówi, a która potrafi doprowadzić na skraj wyczerpania, a nierzadko doprowadzić do rozbicia rodziny. Depresja poporodowa.

Emocje, jakie towarzyszą młodym matkom, są bardzo rozbieżne: miłość i radość mieszają się z przerażeniem i obawą „czy dam sobie radę”. Wiele kobiet w tym czasie doświadcza depresji poporodowej – szacuje się, że problem ten dotyczy aż 20% z nich. Przypomniała o nim niedawno Tori – instagramerka, a prywatnie mama małej dziewczynki o imieniu Bodhi.

Kobieta opublikowała 15 lutego przejmujący wpis dotyczący jej zmagania się z depresją poporodową. Towarzyszyło mu zdjęcie zapłakanej Tori z uwieszoną przy piersi Bodhi. Fotografia bardzo odznacza się na tle innych zdjęć zamieszczanych przez blogerkę – na pozostałych kobieta pozuje zazwyczaj uśmiechnięta i wydaje się być radosna.

To ja, u szczytu mojej depresji poporodowej. Poprosiłam Shiloh o zrobienie mi zdjęcia, żebym mogła sobie przypomnieć, jak daleko zaszłam – o ile z tego wyjdę. Osiągnęłam dno dna, nie byłam nawet sobą. Gdy teraz patrzę na to zdjęcie, przypominam sobie ból i przerażenie towarzyszące mi każdego dnia. Fizyczny ból, wywołany przez myśli krążące w mojej głowie. Tak wygląda depresja poporodowa, przynajmniej tak wyglądała u mnie. Nie chciałam zakończyć tego życia, ale wtedy wydawało mi się, że to jedyny sposób, żeby uciec od bólu

– napisała Tori.