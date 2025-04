Ewa Ceborska jest dyplomowanym dietetykiem, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na specjalizacji dietetyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie studiów poprzez pracę w Poradni Dietetycznej SGGW, na praktykach w szpitalu na oddziale diabetologii oraz na praktykach w sanatorium MSWiA w Sopocie. Dodatkowo w czasie toku studiów współpracowała z firmą z produktami spożywczymi dla dzieci.

Na ostatnim roku studiów przez rok prowadziła badania dotyczące wpływu diety niskoenergetycznej na efekty redukcji masy ciała w zależności od występowania nadciśnienia tętniczego i wieku.

Obecnie jest współwłaścicielką Poradni Dietetycznej Food & Diet, w ramach której przyjmuje indywidualnych pacjentów na konsultacje dietetyczne, prowadzi grupę wsparcia w odchudzaniu dla kobiet oraz prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnych w ramach działania edukacyjnego.

Prywatnie uwielbia aerobic pod każdą postacią i fitness. Swój wolny czas często spędza na sali lub na spotkaniach ze znajomymi. Lubi także zaszyć się w zaciszu domowym z ciekawą książką.

„Dietetyka to forma leczenia i poprawiania samopoczucia każdego człowieka. Dietetyka to profilaktyka chorób cywilizacyjnych, to także gwarancja dużej ilości sił witalnych na całe lata. Dietetyka to jednocześnie moja pasja i zawód, a każdy pacjent to nowe wyzwanie.”