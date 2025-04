Cierpimy, kiedy przydarzają się nam złe rzeczy

Potrąci Cię samochód, zachorujesz, stracisz bliską osobę. Ten rodzaj cierpienia przydarza się nam wszystkim i jest po prostu funkcją życia. W ACT nazywamy ten rodzaj cierpienia czystym dyskomfortem. Życie serwuje nam te wydarzenia, a normalną i odpowiednią na nie reakcją jest smutek oraz zachowanie, które stara się zaradzić tej sytuacji.

Zobacz też: ACT - terapia akceptacji i zaangażowania

Cierpimy, kiedy nie akceptujemy naszej reakcji na bolesne wydarzenia

Kiedy nie akceptujemy naszego uczucia smutku lub niepewności i walczymy, żeby się go pozbyć, czysty dyskomfort (smutek) zmienia się w brudny dyskomfort. To uczcie pojawia się, gdy nie chcemy być smutni lub zranieni i staramy się coś zrobić, by uciec od ich doznawania.

Przez to stajemy się smutni z powodu bycia smutnym i boimy się z powodu naszych obaw. Zaczynamy robić wszystko, by uniknąć uczuć.

Co więc robić? Odkryliśmy, że bycie na diecie może być sposobem unikania emocjonalnego bólu.

Zobacz też: Cierpienie - nieodłączny składnik naszego życia?

Fragment pochodzi z książki „Jak pokonać anoreksję? Trening” autorstwa Michelle Heffner, Georga H. Eiferta i Stevena C. Hayesa (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama