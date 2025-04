Mężczyźni często robią bardzo zagadkowe rzeczy, a my kobiety zastanawiamy się jaka jest ich przyczyna i sens. Czy mężczyzna to naprawdę aż tak skomplikowana istota?

Reklama

Dlaczego faceci robią całkiem niezrozumiałe rzeczy wobec swoich partnerek? Czas uchylić rąbka tajemnicy i skorzystać z cennej wiedzy opracowanej przez zespół psychologów.

Fot. Balmain

Pisze, ale nie dzwoni. Każdy sms czy telefon od niego działają na Ciebie jak promyki słońca w pochmurny dzień. Nic dziwnego, że chciałabyś słyszeć jego głos trochę częściej. Ale on zwykle nie ma na to czasu, nie myśli o tym albo jest tak roztargniony, że zapomina zabrać telefonu. Najłatwiej więc oznajmić mu wprost, że wolisz z nim częściej rozmawiać. Być może to zadziała i w każdej wolnej chwili skontaktuje się z Tobą.

Fot. Balmain

Zachowuje się dziwnie i trzyma Cię na dystans przy jego znajomych. To częste zachowanie mężczyzn, a my kobiety, w takich sytuacjach zawsze wyciągamy jeden wniosek - wstydzi się nas. Ale prawda jest zupełnie inna, facet chce pokazać kumplom, że jest maczo i gra pierwsze skrzypce w związku. Chyba każdy mężczyzna obawia się określenia "pantoflarz" i z tego właśnie wynika przyczyna takiego zachowania.

Fot. Morris Stockholm

Kochaliście się a on nie chce zostać na noc. Takie zachowanie boli jak precyzyjnie wymierzony policzek. Ale może warto spojrzeć na to z innej strony. Być może on chce się przede wszystkim wyspać, rano musi wstać do pracy a nie ma ubrania na zmianę. Nie siejmy więc paniki, bo takie zachowanie wcale nie musi oznaczać najgorszego.

Fot. Morris Stockholm

Mówi: "Kocham Cię, ale nie tak jak kocha się partnerkę." Takie słowa sprawiają, że serce pęka i rozsypuje się na kawałki. Przegapiłaś moment pomiędzy kobietą jego życia a najlepszą przyjaciółką. Jeśli mówi: "Jesteś wspaniałą kobietą, ale nie zasługuję na Ciebie", to znaczy, że zbyt łatwo mu przyszło wiele rzeczy, jakie dla niego robiłaś. Takie słowa padają z ust faceta w dwóch przypadkach. Pierwszy - z chęcią korzystał z Twojej pomocy, albo postanowił wybrać kogoś innego. Drugi - być może od początku była to tylko przyjaźń i właśnie w tej strefie zostałaś umieszczona.

Fot. Balmain

Uwaga i ignorancja na przemian. Znany schemat. Kiedy Ty się nim interesujesz, on Twoje zaloty puszcza mimochodem. Kiedy natomiast przestajesz, on od razu zaczyna o Ciebie zabiegać. Ta zabawa w kotka i myszkę potrafi doprowadzać kobietę do szaleństwa. Jednak mężczyzna lubi zdobywać i ma instynkt łowiecki we krwi. Chce mieć świadomość, że jesteś jedyną kobietą, o którą naprawdę musiał się strać. Dla mężczyzny jest to jak gwarancja, że inny potencjalny łowca Cię szybko nie poderwie.

Fot. Ciara dla Vogue

Flirtuje z inną kobietą na Twoich oczach. Jest to zachowanie niezwykle bezczelne i kobieta często ma ochotę zrobić coś ośmieszającego swojemu wybrankowi. Chluśnięcie drinkiem w twarz może przynieść tylko chwilową ulgę. Pamiętaj, że prawdziwa dama zna swoją wartość i przede wszystkim umie panować nad swoimi emocjami. Faceci często mylnie budują swoją wartość na podstawie powodzenia wśród kobiet. Takim zachowaniem chcą pokazać, że są obiektem wartym uwagi lub zwyczajnie sprawdzić jak zareagujesz. Jeśli jesteś bardzo zazdrosna może mieć pewność, że wkradał się do Twojego serca. Wysyła równocześnie sygnał, że nie jesteś jego jedyną opcją i wymaga od Ciebie uwagi. W przypadkach chronicznego filtrowania to zwyczajny bawidamek.

Fot. Balmain

Nie pyta o drogę, mimo że się zgubiliście. Ile razy już to widziałaś? On błądzi i błądzi, ale nie zapyta o drogę nikogo. Możecie krążyć wokół już od godziny, ale facet powie, że doskonale wie gdzie jest i jak dotrzeć do celu. Jest to powszechne zjawisko, ponieważ mężczyzna nie lubi pokazywać braku orientacji w terenie, zwłaszcza przy swojej kobiecie. On chce byś widziała w nim najbystrzejszego i najzaradniejszego mężczyznę pod słońcem, więc jeśli często mu się zdarza błądzić, weź ze sobą ulubioną książkę i uzbrój się w cierpliwość.

Fot. Morris Stockholm

Zachowuje się tak, jakby bardzo mu na Tobie zależało, ale ciągle nie proponuje Ci randki. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że on Cię lubi. Zawsze jest blisko i korzysta z każdej możliwej okazji by się z Tobą zobaczyć. Ty czekasz i czekasz a on nie robi żadnego kroku naprzód. Najprawdopodobniej jest zbyt nieśmiały, nie ma doświadczenia z kobietami bądź wręcz przeciwnie – ma duże, ale w zawodach miłosnych. Jedno jest pewne, najwyraźniej jest Tobą onieśmielony.

Fot. Russian Vogue

Nie wie jak się zachować i co powiedzieć, gdy potrzebujesz pocieszenia. Ty płaczesz, Twoje rozmazane oczy patrzą na niego i napotykają pusty wzrok. Nie każdy mężczyzna umie dobrać odpowiednio słowa do sytuacji. W męskim świecie to wygląda inaczej. Facet musi być twardy i taką postawę przyjmuje. Problemy staje się rozwiązywać logicznie a nie emocjonalnie, dlatego czasem możesz mieć wrażenie, że żyjesz z istotą bez serca. Ale to nie ma znaczenia, ważna jest sama jego obecność przy Tobie, to świadczy o jego zaangażowaniu.

Fot. Ieval Laguna Russ

Zasypia zaraz po zbliżeniu. Kobiety lubią być dopieszczane po zbliżeniu, ale niestety większość mężczyzn zwyczajnie zasypia po takiej miłej dawce relaksu i odprężenia. Za takim zachowaniem przemawia mocny argument matki natury. W wyniku skomplikowanych reakcji biochemicznych uwarunkowanych ewolucją, facet nie jest w stanie zapanować nad sennością po upojnym zbliżeniu. Tak więc nie traktuj tego jako braku zaangażowania bądź ignorancji. Najważniejsze, by nie zasnął podczas stosunku (48% ludzi przyznaje się, że zdarzyło im się to przynajmniej raz w życiu).

Reklama

A Was jakie zachowanie najbardziej irytuje w mężczyznach?