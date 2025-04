Australijski psycholog John Aiken przez wiele lat pracował z singlami. Na podstawie swoich obserwacji wytypował 15 najczęstszych błędów popełnianych przez ludzi poszukujących swojej drugiej połówki i opisał je w książce ukazującej się właśnie na polskim rynku: „15 błędów, które zabijają związek”.

Jednym z częstszych błędów jest interesowanie się tylko mężczyznami, których nie można mieć. Zastanów się: czy przypadkiem nie trafiasz na facetów, którzy byliby idealni, gdyby nie to, że są… żonaci/zapracowani/niedojrzali? John Aiken przedstawia typy niedostępnych facetów i radzi, jak z nimi postępować.

Związany

To mężczyzna, który jest już w stałym związku z inną kobietą. Dlaczego jest taki pociągający? Bo często ma zalety sprawiające, że jest „dobrą partią” – mowa o doświadczeniu, pieniądzach, pozycji i pewności siebie.

John Aiken pisze:

„Tacy ludzie mogą obsypywać was prezentami i komplementami i dostarczyć wam wspaniałych przeżyć w łóżku. Zależy im jednak na utrzymaniu waszego związku w tajemnicy, co może być

podniecające. Niestety, ludzie ci o wiele bardziej od poważnej relacji wolą sytuację, w której »i wilk syty, i owca cała«”.

Podróżnik

Poznasz go tam, gdzie coś się dzieje: na wakacjach, rejsie, w delegacji… Ten facet nie usiedzi długo w jednym miejscu. Przeniesienie się do innego miasta czy kraju to dla niego żaden problem. Niestety, dla ciebie to oznacza, że nie jest w stanie utrzymać trwałej relacji, bo zanim zwiąże się z kimś na dobre, już musi znikać.

Flirciarz

Nie sposób mu się oprzeć. John Aiken pisze:

„Takie osoby mają w sobie »to coś«, są dla wielu obiektem pożądania, często uprawiają przygodny seks i przywiązują do siebie ludzi. Bywają czarujący i charyzmatyczni, potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji i są powszechnie lubiani. Przebywając z nimi, macie wrażenie, że na świecie istniejecie tylko wy: mówią wam same przyjemne rzeczy i sprawiają, że czujecie się jedyni w swoim rodzaju. Problem polega na tym, że nie dopuszczają myśli o zmianach, zawsze wolą być obiektem adoracji niż partnerami w poważnym związku”.

Facet po przejściach

Został skrzywdzony: może w dzieciństwie, a może później (kiedy ma za sobą koszmarne małżeństwo). „Cokolwiek było przyczyną – pisze australijski psycholog – tacy mężczyźni są zranieni i nie mogą zrobić kroku naprzód. Mogą wydawać się wrażliwi, emocjonalnie otwarci i życzliwi, mogą was zapewniać, że w przyszłości będziecie wspaniałą parą. Niestety, są złamani wewnętrznie i wymagają opieki, skupiają się bardziej na przeszłości i swoim bólu niż na

budowaniu poważnych relacji”.

To oczywiście nie wszyscy. Takich typów niedostępnych mężczyzn John Aiken wymienia w swojej książce jeszcze kilka. Łączy ich to, że nie da się z nimi stworzyć stałego związku – nawet jeśli twierdzą inaczej, sprawiają wrażenie, że chcą się zmienić, albo tłumaczą, że przechodzą chwilowy kryzys.

Czy jest na to rada?

Co zrobić, jeśli kilka razy z rzędu trafiłaś na takich nieuchwytnych facetów? Może ci się wydawać, że wręcz ich przyciągasz. John Aiken proponuje kilka rozwiązań.

Zacznij od zastanowienia się na tym… co dobrego dają ci takie relacje. Zamiast się obwiniać i dołować, przyjmij, że nie jesteś ofiarą losu czy masochistką. Skoro kolejny raz wiążesz się z facetem, z którym nie możesz być, widocznie masz jakieś ukryte powody. Może się na przykład okazać, że (wbrew pozorom) to ty unikasz związków i bliskości, a wybierając niedostępnych facetów, przestajesz się obwiniać i wreszcie żyjesz tak, jak chcesz – a więc bez zobowiązań. Czasem po prostu w głębi duszy człowiek pragnie być sam, ale wpojono mu, że trzeba kogoś mieć. Wybierając niedostępnych facetów, nie trzeba się tłumaczyć „życzliwym”, dlaczego decyduje się na życie w pojedynkę.

Więcej porad znajdziesz w książce Johna Aikena. Poznasz między innymi pozostałe powody, dla których ludzie nie mogą znaleźć miłości, i wskazówki, jak nie powielać tych samych błędów.

