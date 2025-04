Na pytanie odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Myślę, że koleżanka jest po prostu bardzo rozżalona zaistniałą sytuacją. Kontakty zaś z Panią, która w tej pracy zostaje, mogą potęgować jej frustrację. Stąd chęć odizolowania się. Niewykluczone też, że popadła w nastrój depresyjny. To, co można zrobić, to otwarcie z nią porozmawiać. Powiedzieć, że zauważyła Pani zmianę w jej zachowaniu, i zapewnić, że nawet nie pracując razem, możecie nadal utrzymywać bliskie kontakty. Jeśli koleżanka ma obniżony nastrój, proszę ją wspierać – np. wyciągając z domu na pogaduszki przy kawie. Jest spora szansa, że wkrótce znów się do siebie zbliżycie.

Reklama

Włącz się do dyskusji o pracy na forum polki.pl