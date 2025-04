Skąd ten stres?

Pary są zwykle wdzięczne, że medycyna proponuje kilka procedur diagnozowania i leczenia niepłodności. Jednakże, jak na ironię, największego stresu i zmartwień doświadczają podczas miesięcy lub lat, kiedy przez te procedury przechodzą.

Niektóre badania i procedury są kosztowne, szczególnie zaawansowane technologie reprodukcyjne. Badania i zabiegi będące częścią leczenia mogą być nieprzyjemne, a nawet bolesne.

Najbardziej osobiste aspekty Waszego życia i Wasze ciała są wystawione na światło dzienne i poddane medycznym oględzinom; a co gorsza, pomimo tych wszystkich testów i badań czasami nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie możecie zajść w ciążę lub dlaczego jakiś cykl leczenia nie jest skuteczny.

Zobacz też: Zmień przekonania, by pokonać stres!

Długotrwały stres

Ponieważ leczenie może trwać miesiącami lub latami, trudno nazwać jego obecność w Waszym życiu dyskretną. Stres często się przedłuża, i coraz bardziej Was wyczerpuje. Im więcej czasu trzeba na znalezienie odpowiedzi, tym większy jest stres i emocjonalne cierpienie.

Historia Katarzyny

Katarzyna, czterdziestoletnia sprzedawczyni, poświęciła wraz ze swoim partnerem, Jackiem, osiem lat na leczenie niepłodności i teraz twierdzi, że trudno porównywać zabiegi związane z płodnością z pozostałymi procedurami medycznymi.

„Ludzie nie zdają sobie sprawy, że leczenie niepłodności różni się od innych kuracji. To nie jest jednoznaczny, oparty na faktach zabieg medyczny. Nie jest to operacja, po której zaraz czujesz się lepiej, bo wszystko jest załatwione. Leczenie niepłodności trwa i trwa. Nawet jeżeli raz ci się uda, musisz znowu przez to przejść, jeżeli chcesz mieć jeszcze większą rodzinę. To wyczerpuje. Leczenie niepłodności, przynajmniej w moim przypadku, miało charakter bardziej emocjonalny niż medyczny.”

Jak sobie radzić z tym stresem?

Chociaż napisano już wiele na ten temat, nie ma jedynego właściwego czy zdrowego sposobu reagowania na stres, tak jak nie ma jedynego właściwego sposobu na uporanie się z niepłodnością czy badaniami i leczeniem. Są jednak pewne strategie, które pomogły już wielu innym parom w ich wysiłkach na rzecz płodności.

Zobacz też: Czy można skutecznie walczyć ze stresem?

Fragment pochodzi z książki „Niepłodność. Szkoła przetrwania” autorstwa Judith C. Daniluk (Wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama