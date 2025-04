Kiedy odwiedzają nas przyjaciele mąż – na co dzień całkiem miły – robi się dla mnie złośliwy. Dlaczego tak się dzieje?

Porada psychologa:

Kto wie, może w obecności przyjaciół mąż czuje się po prostu pewniej i np. rekompensuje sobie przykrości, których zaznał od Pani? Proponuję opowiedzieć mu o tych sytuacjach, opisać swoje emocje. Odniesienie się do faktów (np.: „Mimo że prosiłam cię kilka razy, nie podałeś soli na stół“) oraz do własnych uczuć („Kiedy potem mnie ofuknąłeś, było mi się bardzo przykro”) pomoże odkryć przyczyny problemu, a mężowi uświadomi, jaki się staje, gdy są goście. Bywa, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kogoś ranimy

i potrzeba, aby ktoś nam to jasno uświadomił.