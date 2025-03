Dlaczego się rozwodzimy? Oto 3 najczęstsze powody podawane przez rozwodników

Rozwód to trudna decyzja. W końcu biorąc ślub, mamy nadzieję, że będzie to coś na całe życie. Rzeczywistość jednak weryfikuje nasze oczekiwania. Co jest przyczyną rozwodów w Polsce? Według danych najczęściej przyczyną rozwodów są niezgodność charakterów, zdrada i nadużywanie alkoholu.