Zastanawiasz się, jak w prosty sposób poprawić swój komfort życia, samoocenę i zdrowie? Okazuje się, że wystarczy po prostu... uśmiech! Zobacz, jakie korzyści może przynieść ci tak prosta czynność, jak uśmiechanie się.



Dzięki przeprowadzonemu niedawno badaniu "Power of Laughter" wiemy już, że znane powiedzenie "śmiech to zdrowie" to nie tylko puste słowa. Okazuje się, że śmiech ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu szczęścia, zdrowia, lepszej samooceny czy bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego. Nie wierzysz? Przeczytaj, jakie korzyści niesie ze sobą częstsze uśmiechanie się!

Dlaczego warto się uśmiechać?

1. Pokochasz to, jak wyglądasz

Naukowcy odkryli, że większość osób, które często się śmieją, jest bardziej zadowolona ze swojego wyglądu. Ale uśmiech działa też w drugą stronę - często śmiejący się są także postrzegani jako bardziej atrakcyjni przez ich otoczenie. Jeśli więc chciałabyś zrobić dobre wrażenie na nowych znajomych czy chłopaku, przede wszystkim... postaw na uśmiech.

2. Spojrzysz na życie pozytywnie

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że częste uśmiechanie się poprawia nastrój. Wpływa też na większe zadowolenie z życia, pracy i optymizm na przyszłość. Czasem wystarczy nawet nieznaczne podniesienie kącików ust, by poprawić swoje samopoczucie. Czujesz, że nachodzą cię czarne myśli? Po prostu uśmiechnij się, a poczujesz, jak zmienia się twoje nastawienie!

3. Zyskasz nowych przyjaciół

Nikt nie lubi otaczać się ponurakami i ludźmi, którzy ciągle narzekają. Dzięki tak prostej czynności jak uśmiech zjednasz sobie ludzi, poprawisz relacje z otoczeniem i sprawisz, że inni sami będą chcieli przebywać w twoim towarzystwie. Dotyczy to zarówno sytuacji prywatnych jak i zawodowych. Starasz się o nową pracę, chciałabyś mieć więcej przyjaciół lub lepsze relacje rodzinne? Już wiesz, co robić!

4. Poprawisz swoje życie seksualne

Stres, problemy dnia codziennego czy toczące się spory z rodziną lub znajomymi mogą skuteczne zepsuć komfort życia. To z kolei może przełożyć się na spadek libido lub brak satysfakcji z seksu. W takiej sytuacji pomoże ci zmiana nastawienia do życia (patrz punkt 1) i oczywiście - uśmiech!

Choć powyższe wnioski mogą wydać się banalne, okazuje się, że często niedoceniami mocy uśmiechu. Zabiegani i zapracowani odkładamy cieszenie się życiem na później. Takie podejście może niestety przynieść odwrotny skutek - zamiast osiągnąć upragnione szczęście, bez przerwy gonimy za nim. A może warto zacząć być szczęśliwym tu i teraz? :)

Na podstawie wniosków z badania Power of Laughter