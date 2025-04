Badanie doświadczeń

W opinii współczesnych epigonów psychoanalizy „tendencje głęboko ukryte w strukturze osobowości ujawniają się w treściach, dynamice i kierunku transformacji wyobrażeń wzrokowych” – dlatego też odpowiednio prowadzona wizualizacja ma znaczenie diagnostyczne, porównywane ze znaczeniem obrazkowych testów projekcyjnych.

Dzięki wizualizacji można badać przeszłe doświadczenia pacjenta, odkrywać te z nich, które spowodowały określone negatywne zachowania w teraźniejszości, a potem z dystansu decydować, które z nich zachować, a które inaczej opracować.

Bodziec – reakcja

Niekiedy wizualizacja może odgrywać rolę łącznika pomiędzy bodźcem a reakcją. Często bowiem nie zachodzi między nimi prosty związek przyczynowo-skutkowy, a więc nie zawsze jest tak, że określony bodziec wywołuje określoną reakcję. Gdy reakcja na bodziec nie jest adekwatna do jego siły, wtedy wizualizacja związana z bodźcem może dać odpowiedź na pytanie o przyczynę takiej sytuacji.

Na przykład widok małego pieska wywołuje w pacjencie paniczny lęk. Za pomocą wizualizacji, dotarłszy do przeszłych jego doświadczeń, można odkryć na przykład, że w dzieciństwie pacjenta mały pies dotkliwie go pogryzł.

Jeśli zatem niejasne są przyczyny niektórych zachowań i uczuć pacjentów w rożnych sytuacjach, wystarczy im pomoc wyobrazić sobie siebie w sytuacjach, w których powstają te emocje, a następnie wzmocnić działanie wyobraźni i uczynić jeszcze jeden krok w przyszłość od tej sytuacji, aby zobaczyć jej konsekwencje. Ten sposób jest skuteczny, ponieważ przedziera się przez barierę naturalnego oporu każdego człowieka. Gdy wyobraża się potencjalne konsekwencje własnego zachowania, to nie tylko stawia się czoła rzeczywistości, ale także, co jest niezwykle ważne, spogląda na nią z dystansu, mniej emocjonalnie.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

