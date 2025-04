Po ponurej zimie w końcu wyszło słońce, zrobiło się cieplej, dlatego i my nabieramy chęci do życia. Wraz z nadejściem wiosny chcemy o siebie zadbać, zaczynamy uprawiać sporty, żeby nasze ciało nabrało jędrności i ładnie się wyrzeźbiło. W tym czasie kupujemy więcej kosmetyków, żeby zadbać o nasze ciała, a także wymieniamy naszą garderobę. Te wszystkie sygnały mówią o tym, że jesteśmy gotowe na zmiany. Także na zmiany w miłości.

Jak pokazują statystyki wiosną tworzy się najwięcej nowych związków. Nasz organizm wysyła teraz najwięcej feromonów w kierunku płci przeciwnej, która dzięki temu zaczyna się nami interesować.

Dla singli wiosna to wymarzony czas na podboje. Częściej wychodzimy z domu, spotykamy się ze znajomymi, a to sprzyja poznawaniu nowych osób.

Wiosną wszyscy jesteśmy szczęśliwsi, a co za tym idzie podświadomie flirtujemy i uwodzimy płeć przeciwną.

Również osoby z dłuższym stażem mają ochotę wprowadzić do swojego związku powiew świeżości, a nawet zmienić partnera. Dlatego partnerzy miejcie się na baczności i zamiast czekać z założonymi rękami działajcie, zanim ktoś was uprzedzi. Wystarczy po prostu zabrać ukochaną na spacer niespodziankę, kupić po drodze stokrotki albo tulipany. Gwarantuję, że takie proste rzeczy, zdziałają dużo.

Zatem do dzieła!