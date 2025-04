Dlaczego on nigdy nie pyta o szczegóły? Dlaczego ona stale chce rozmawiać o związku? Dlaczego on nie dostrzega, że coś ją gnębi?

Tego rodzaju pytania można sprowadzić do jednej kwestii: Dlaczego kobietom i mężczyznom tak trudno się porozumieć?

Kobiecy i męski mózg różnią się pod ważnymi względami – strukturalnym, funkcjonalnym i chemicznym – dlatego inaczej podchodzimy do problemów i odmiennie doświadczamy świata.

Jak pokonać ów dystans? Autorka przedstawia przyjazny poradnik, w którym uczy sposobów myślenia płci przeciwnej, a także podpowiada mądre strategie radzenia sobie z problemami.

Książka ta pozwoli kobietom i mężczyznom lepiej zrozumieć siebie nawzajem zarówno w relacjach osobistych, rodzinnych, jak i zawodowych.

Marianne J. Legato to kardiolog, profesor medycyny klinicznej Columbia University, a przede wszystkim ekspert w dziedzinie medycyny uwzględniającej płeć. Jest autorką m.in. książek "The Female Heart", "What Women Need to Know" i "Eve’s Rib".

Legato Marianne J. "Dlaczego mężczyźni nigdy nie pamiętają, a kobiety nigdy nie zapominają", Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006