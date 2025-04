Jeśli ciało, które zostało narażone na działanie stresogennego bodźca nie zostanie celowo wyciszone-za pomocą jakiejś formy relaksacji, wówczas stan gotowości przyjmuje postać permanentną i może być przyczyną:

agresywnego zachowania,

podatności na wypadki,

negatywnej samooceny,

rozchwiania emocjonalnego,

nadmiernego apetytu lub jego braku,

trudności w podejmowaniu decyzji,

niepokoju,

depresji,

nerwowości,

zmęczenia i wyczerpania,

fobii,

negatywnych reakcji emocjonalnych: poczucia winy, wstydu, zazdrości, ponurych nastrojów, osamotnienia,

napięcia,

apatii,

trudności w logicznym myśleniu,

napadów paniki,

bierności,

drżenia i dygotania,

bezsenności,

odrętwienia,

unikaniu konfrontacji,

narkomanii,

alkoholizmu.

Trudno uwierzyć, że stres np. w pracy może doprowadzić do tego typu reakcji. Aczkolwiek w sytuacjach trudnych całe nasze ciało mobilizuje się do działania. Wymaga to bardzo dużych pokładów energii. Jeśli nie pozostaje ona wykorzystana we właściwy sposób, najbardziej ucierpi ciało, w którym zaszły ogromne zmiany.

Długotrwałe działanie skutków stresu może powodować wiele poważnych schorzeń:

choroby serca,

apopleksję,

migreny,

bóle głowy,

zespół jelita drażliwego,

wrzody żołądka,

nudności,

choroby skórne, wysypki, zapalenia skóry,

zaburzenia cyklu miesiączkowego,

zaparcia i biegunki,

nowotwory,

osłabienie wzroku i pogorszenie widzenia.

Oczywiście jest wiele innych elementów, które wpływają na powstawanie tych chorób, aczkolwiek stres jest jednym z głównych. I co najważniejsze jest przyczyną, na którą mamy-przynajmniej częściowo-mamy wpływ.