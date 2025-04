Musimy brać przykład z orła. Orzeł jest narodowym symbolem USA. Jest to jedyny ptak, który gdy atakuje, skierowany jest w stronę słońca. Jego oczy są tak silne, że promienie go nie oślepiają. Ludzie z charakterem uderzają zawsze w kierunku słońca. Aby uderzać, wykorzystując oślepiające promienie światła, musisz posiadać odpowiednie nastawienie. Pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, brzmi: czy Ty odpowiadasz, czy reagujesz?

Polecamy: Hormony a seks

Odpowiadaj pozytywnie na zbliżające się problemy, stres czy też zmartwienia. Co mam na myśli, pisząc „odpowiadaj”? Do dzisiejszego dnia reagowałeś, a między reagowaniem a odpowiadaniem jest ogromna różnica.

Reagowanie a odpowiadanie

Przypuśćmy, że idziesz do lekarza, który daje Ci receptę i prosi, abyś przyszedł następnego dnia. Jeżeli przy kolejnej wizycie mówi Ci, że musisz zmienić leki, ponieważ Twój organizm źle na nie reaguje, to jesteś zmartwiony. Jeżeli jednak lekarz mówi Ci, że Twój organizm odpowiada na daną kurację, zapewne uśmiechasz się z zadowoleniem. Reagowanie jest czymś negatywnym, a odpowiadanie pozytywnym. Wybór należy do Ciebie.

Polecamy: Jak wpływamy na życie innych ludzi?

Przyjaciele są Twoją radą nadzorczą.

Mamy to szczęście, że możemy wybierać ludzi, których będziemy słuchać i naśladować, oraz tych, których będziemy ignorować. Pewna mądra osoba stwierdziła: „Przyjaciele mogą rozszerzyć twoje horyzonty, ale i zniweczyć twoje marzenia”. Z Biblii możemy wywnioskować, że lustro odbija twarz człowieka, jednak jaki jest on naprawdę, można przekonać się po jego przyjaciołach. W firmach na posadę prezesa wybiera się osoby kompetentne, posiadające umiejętności i kontakty, które mogą pomóc jeszcze bardziej rozwinąć firmę. Spróbuj traktować siebie jako firmę. Moja matka powtarzała (pewnie większość matek to mówi): „Powiedz mi, z kim się zadajesz, a powiem ci, kim jesteś”.

Usuń ze swojego życia „toksycznych” ludzi

Chcesz utrzymać postawę na wysokim poziomie? Niestety, wszyscy mieliśmy lub mamy chociaż jednego „przyjaciela”, który jest negatywnie nastawiony. To właśnie ludzi z takim nastawieniem określamy jako „toksycznych”. Nie mam na myśli tego, że nie powinieneś próbować pozytywnie wpływać na takich znajomych. Wręcz przeciwnie. Musisz dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić ich najbliższych do rozwoju. Jesteś liderem, nie masz obowiązku przyłączać się do wiecznej stypy.

Fragment pochodzi z książki "Odrodzenie feniksa" autorstwa Nikodema Marszałka (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Reklama