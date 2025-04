Stowarzyszenie "Koliber" powstało z potrzeby serca i osobistych doświadczeń. Działalność rozpoczęło w czerwcu 2000 r. Swoją pomocą obejmuje dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

W bieżącym roku, oprócz pomocy dla Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych pomogło również Oddziałowi Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie leczone są dzieci m.in. z guzami mózgu.

W przyszłym roku głównym przedsięwzięciem Stowarzyszenia będzie budowa Domu Misi. Dom będzie służyć dzieciom chorym na nowotwory i ich rodzicom. Nazwany został "Domem Misi" od imienia trzyletniej Michaliny, która w październiku 2005 roku odeszła po rocznej walce z chorobą nowotworową.

W Domu Misi rodzice znajdą nocleg, będą mogli w normalnych warunkach się umyć, przespać, ugotować dziecku ulubioną zupę, zrobić pranie. W szpitalu nie ma pralki, a do jedynej łazienki dla gości szpitalnych czeka się w długiej kolejce. Z powodu braku środków finansowych rodzice często zmuszeni są do koczowania na korytarzach szpitalnych, spania miesiącami w samochodzie na parkingu. W Domu Misi będą przebywać chore dzieci w trakcie krótkiej przerwy w leczeniu, które ze względu na odległość albo warunki sanitarne nie mogą jechać do domu. Będzie też można otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, socjalną oraz spotkać tych, którzy podobną drogę mają już za sobą i pomogą przejść przez najtrudniejszy czas.

Piknik Rodzinny "Budujemy Dom Misi" odbędzie się 15 września 2007r. w godz. 11.00 - 18.00, w Klubie Sosnowym ul.Trakt Lubelski 40a, w Warszawie.

Bilety będą sprzedawane w przedsprzedaży od 20 sierpnia u wybranych wolontariuszy Stowarzyszenia, w cenie 20zł/dziecko, 25zł/os. dorosła.



Warszawscy rodzice wspierający nasze Stowarzyszenie postanowili pomóc po raz kolejny. Tym razem organizują Piknik Rodzinny dla rodzin z Warszawy i okolic. Całkowity dochód z tej imprezy zostanie przeznaczony na budowę Domu Misi. Będzie to okazja do propagowania przez zabawę idei Domu Misi.



Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców! Zabawy animacyjne dla dzieci będą się odbywać pod hasłem "Budujemy dom" i będą prowadzone przez Strefę Dzieci. Będzie 5 namiotów animacyjnych, w każdym jakieś inne atrakcje połączone z konkursami.

Aby każde dziecko mogło dostać nagrodę, przygotowanych zostało wiele różnorodnych nagród. Będzie można m.in. wygrać książki od wydawnictw (Wytwórnia, Nasza Księgarnia), zabawki i gry od firmy Kalimba, wejściówki do Jaskini Solnej Galos.

Dzięki wsparciu firmy Bremex każde chętne dziecko będzie mogło bawić się na dmuchańcach (zjeżdżalnia, trampolina).

Dla dzieci przewidziane są też rozrywki spokojniejsze - wystąpi Teatr Łatka z przedstawieniem, przewidziany jest kącik filmowy oraz kącik z książką.

W trakcie Pikniku odbędą się również pokazy tańca. Chętni będą mogli m.in. podziwiać taniec orientalny, a po pokazie nauczyć się paru kroków.

Dla rodziców przygotowana zostanie strzelnica paintball z nagrodami, pokazy motocykli, a dla mam także pokazy makijażu. Chętni będą mogli skorzystać z kortu tenisowego (z własnym sprzętem).



Podczas pikniku planowany jest też kiermasz rzeczy przekazanych, bądź zrobionych przez wolontariuszy. Za niewielką opłatą będzie można kupić, np. śliczne bransoletki z koralików, wełniane zwierzątka, malowane koszulki i wiele innych rzeczy. Na kiermaszu będą też sprzedawane rzeczy przekazane przez "Darczyńców", np. filmy dvd od dystrybutora Kino Świat,

kosmetyki od firmy Ziaja.



Dodatkową atrakcją będzie losowanie nagród. Za każdą kupioną cegiełkę na rzecz "Domu Misi" będzie nagroda. Nagrodą główną w losowaniu jest Sony Playstation Portable przekazana przez firmę Pepsi"



Tekst: materiały od Stowarzyszenia.