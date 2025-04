Dlaczego nie możesz zasnąć?

Generalnie przyczyny bezsenności możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych możemy zaliczyć np. hałas, zbyt wysoka temperatura w pokoju, zbyt twarda poduszka pod głową. Do drugich: stres, nerwica, choroby serca, tarczycy, bezdech senny, przewlekłe nadużywanie alkoholu, zbyt obfite spożywanie kawy i nikotyny, zażywanie leków pobudzających, nieregularne pory snu.

Sok wiśniowy przed snem

Oprócz środków farmakologicznych, czyli na ogół tabletek uspokajających, w leczeniu bezsenności można stosować metody i środki naturalne. Jednym z nich jest sok wiśniowy, którego szklankę można wypić przed pójściem do łóżka. Powoduje on w organizmie wzrost poziomu melatoniny, przez co sen jest głębszy, dłuższy, przynosi prawdziwy wypoczynek.

Warto przy tym pamiętać, aby nie kłaść się spać bezpośrednio po posiłku, ale spożyć go przynajmniej na dwie godziny przed snem i najlepiej, aby był to pokarm bogaty w węglowodany, jak mleko i płatki zbożowe, które działają uspokajająco.

Regularne pory snu

Należy zadbać o regularne pory snu, to znaczy kłaść się spać najlepiej zawsze o tej samej porze i nie dosypiać w czasie dnia. Sama sypialnia powinna być przed snem dobrze przewietrzona i wyciszona. Można skorzystać ze specjalnej leczniczej poduszki z łusek gryki.

Sport przed snem?

Spać kładź się tylko wtedy, kiedy naprawdę poczujesz się zmęczony, a jeśli nie możesz zasnąć, to wstań i zajmij się czymś pożytecznym, dopóki nie poczujesz zmęczenia. Dobrze jest wieczorem pobiegać, pojeździć na rowerze lub zająć się innym wysiłkiem fizycznym, a wówczas można liczyć na głębszy sen.

Relaks w kąpieli

Dobra na spokojne zasypianie jest ciepła kąpiel przez kilkanaście minut, która podwyższy temperaturę ciała, a wówczas przy jej opadaniu organizm poczuje się zmęczony, co ułatwi zasypianie.

Do kąpieli można dodać odpowiednie zioła, np. z tataraku (ok. 200-300 g. suszy), które przed kąpielą należy dobrze wymoczyć – przez ok. dobę w wiadrze (lub misce) wody.

Wyłącz myśli

Nie wolno koncentrować się nad zaśnięciem, czyli za wszelką cenę starać się zasnąć. Należy rozluźnić się, zrelaksować, można też skorzystać z ćwiczeń np. jogi czy innych technik relaksacyjnych. Skuteczna może być akupresura, która powoduje zwiększenie poziomu endorfin w organizmie, wyzwalających uczucie rozluźnienia. Takie miejsca do nakłuwania znajdują się przede wszystkim na nadgarstkach.

Zioła na sen

Pożyteczne też są terapie naparem z ziół, a do najpopularniejszych ziół należą: melisa, lipa, gynostemma, rumianek, lawenda, chmiel.

Co najważniejsze, leki ziołowe, w przeciwieństwie do syntetycznych, nie uzależniają i nie powodują działań niepożądanych, działają odprężająco, przeciwzapalnie, wzmacniają jakość snu, potrafią uśmierzyć ból.

Aromaty na dobranoc

Dość powszechną metodą w walce z bezsennością jest też aromaterapia, czyli kąpiele przed snem z wykorzystaniem olejków eterycznych, takich jak: jałowcowy, lawendowy, tymiankowy, różany.

Napar z melisy na uspokojenie: 2 łyżki suchego, rozdrobnionego ziela lub świeżych liści zalać szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem przez ok. 15-20 minut, następnie przecedzić i pić przynajmniej trzy razy dziennie.

