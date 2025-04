Często kobiety kupują w sposób kompulsywny, mamy zły dzień w pracy? To po pracy centrum handlowe! Nieważne, czy potrzebujemy kolejnego brązowego sweterka, w momencie kupowania jesteśmy albo o tym święcie przekonane, albo kompletnie o tym nie myślimy. Dopiero po tej terapii zakupowej wracamy do domu i okazuje się, że to właśnie szósty brązowy sweterek w naszej szafie, cudownie! Jak się powstrzymać przed kupowaniem rzeczy, których albo nie potrzebujemy, albo naprawdę niewiele się stanie, gdy ich nie będziemy miały? Jak długo należy zastanawiać się nad kolejnym zakupem torebki, butów, czy niebieskich dżinsów? Wiadomo, że kobieta, nie facet, nie opędzi garderoby trzema parami spodni i dwiema koszulami.

Dziś dzień bez zakupów, może na początek chociaż jeden dzień postarajmy się powstrzymać przed rzucaniem się w wir zakupowego szaleństwa!

1. Załóż się z przyjaciółką o błyszczyk, że przez jeden dzień nie będziesz wydawać pieniędzy.

2. Zamiast pędzić na zakupy, najpierw wyrzuć całą zawartość szafy na środek pokoju, przejrzyj swoje skarby i zastanów się, czy przypadkiem to, co chciałaś kupić już się gdzieś tam nie pałęta, ale ty o tym zapomniałaś...

3. Jeśli nadal chodzi ci po głowie zakup nowej rzeczy do kompletu twojej ogromnej szafy, to umów się na wymianę ciuchami z przyjaciółkami, wszystkie będziecie miały coś nowego po wymianie.

4. Jeśli czegoś bardzo potrzebujesz, to najpierw "prześpij się" z tym, często jednego dnia nie możesz bez czegoś żyć, a drugiego okazuje się, że tak naprawdę możesz się bez tego obyć, albo że już coś takiego w twojej szafie jest.

5. Pamiętaj o stałych miesięcznych wydatkach i pomyśl, że za cenę setnej nowej koszulki będziesz miała dwieście esemesów do ukochanego i przyjaciółek.

6. Pomyśl, że przecież zamierzasz właśnie rozpocząć dietę, więc bez sensu jest kupowanie ciucha, który niedługo będzie na tobie wisiał!

7. Poproś szefa, żeby dał ci tego dnia tyle pracy, abyś wyszła z niej dopiero po zamknięciu wszelkich centrów handlowych w mieście!

8. Po co właściwie siedzieć w murach jakiegoś centrum handlowego, sport jest znacznie ciekawszy, a poza tym za chwilkę spadnie śnieg i nie wsiądziesz już w tym roku na ulubiony rower.

9. Zawsze, gdziekolwiek się wybierasz - nie bądź głodna, udowodniono, że głód wzmaga kupowanie, nie tylko rzeczy spożywczych.

10. Jeśli musisz się wybrać tego dnia na zakupy, zrób listę tylko rzeczy, bez których nie możesz się obyć tego dnia... a są takie?