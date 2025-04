Do czego prowadzi długotrwały stres, zapewne wszyscy wiedzą. Mówiąc w skrócie: do wielu, wielu, WIELU chorób, łącznie z zawałem serca i niektórymi nowotworami. Aby przeciwdziałać jego skutkom, wiele firm opracowuje podręczne gadżety antystresowe, których zadaniem jest uwolnienie negatywnych emocji, uspokojenie i zrelaksowanie. Oto 6 z nich, które wzbudziły nasze największe zainteresowanie!

Plastelina dla dorosłych



fot. takapaka.pl

Tradycyjna plastelina jest dla dzieci i nadaje się tylko do lepienia. Ta dla dorosłych to już prawdziwe cudo, stworzone zresztą przez amerykańskich naukowców. Niestety, nie znaleziono dla tego wynalazku żadnego mądrego zastosowania, sprzedaje się więc je jako „sprytną plastelinę”. Można ją ugniatać, rozpuszczać, dusić, miętosić, rozrywać, rozciągać niczym gumę, a nawet rozbijać – po uderzeniu młotkiem roztrzaska się jak filiżanka. Idealny materiał do wyżycia się!

Sprytna plastelina występuje w różnych wersjach – niektóre modele zmieniają kolor, inne świecą w ciemnościach lub dają się przyciągać za pomocą magnesu. Produkt nie brudzi rąk, nie powoduje alergii i jest nietoksyczny. W Polsce można go kupić za niecałe 50 zł.

Sztuczne jądra pod biurkiem



fot. imaginarte.com

Hiszpańska agencja Imaginarte stworzyła gadżet tak dziwny, że od kilku dni trąbią o nim ogólnoświatowe media. Niceballs to gumowe jądra, które przyczepia się pod biurkiem i ściska w dowolnej chwili. Według producenta mają działanie wyciszające i odprężające. Gadżet nie ma jeszcze oficjalnej ceny i jest dostępny wyłącznie w przedsprzedaży.

Są takie chwile, kiedy każdy, niezależnie od płci, musi pobawić się jądrami – uznał jeden z recenzentów gadżetu.

Ściśnięty Paul



fot. takapaka.pl

Ten mały gumowy ludzik, zwany Ściśniętym Paulem, ma symbolizować kogoś, kogo nie lubimy: może to być wredna teściowa, zły szef czy nieszczera koleżanka. Nieważne, o kim będziemy myśleć podczas jego ściskania, gadżet ma nam pomóc w uwolnieniu złych emocji i wyładowaniu gniewu. Jest na tyle mały, że mieści się w dłoni, można go więc godzinami miażdżyć i ugniatać. Cena? W Polsce kupimy go za około 35 zł.

Pierścionki do klikania



fot. fitgetring.com

Zakładamy je na palce i przesuwamy lub ściskamy. Fidget Rings to osobliwe pierścionki z przyciskami, dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. Kosztują od 23 do 55 dolarów. Według producenta uwalniają emocje i pomagają się skupić. Może to i dobry pomysł dla kogoś, kto podczas pracy lubi gryźć końcówkę ołówka lub bazgrolić na kartce, aby się skoncentrować?

Interaktywna kostka



fot. . kickstarter.com

Ten gadżet ma podobne zastosowanie jak Fidget Rings – służy do poprawy koncentracji, ale też rozładowania emocji. Idealny dla tych, którzy lubią mieć zajęte ręce. Malutka winylowa kostka autorstwa braci Matthew i Marka McLachlanów na każdej ze ścianek ma masę przycisków i guzików. Można się nimi bawić, pstrykać i klikać.

Kostka, zwana też dżojstikiem, kosztuje 19 dolarów, a jej twórcy zarobili już na niej ponad 2 miliony dolarów!

Magnetyczne jaja węża



fot. takapaka.pl

Gadżet ten ma nie tylko dziwaczną nazwę, ale też dziwnie wygląda: to zestaw dwóch magnetycznych kul oraz dwóch eliptycznych brył. Do czego służy? Cóż, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – według producenta odpręża i relaksuje, pozwala uspokoić myśli i wzmocnić kreatywność oraz koncentrację.

Kule odpychają się i przyciągają, wydają też charakterystyczny, grzechoczący dźwięk. Można je podrzucać czy przesuwać między palcami. Po położeniu jednej na stole, możemy ją przesuwać za pomocą drugiej poruszanej pod blatem.

