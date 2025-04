Z pewnością słyszałaś o ludziach, w których obiektywnie niegroźne sytuacje lub przedmioty budzą paniczny, paraliżujący lęk. Klaustrofobia, lęk przed wysokością, lęk przed pająkami - te terminy na pewno obiły ci się o uszy. Jednak lista fobii jest o wiele dłuższa - zgodnie z teorią może stać się praktycznie wszystko! Oto kilka przykładów niecodziennych fobii, z którymi borykają się ludzie:

1. Erytrofobia

Lęk przed zaczerwienieniem się lub... czerwonymi przedmiotami. Osoby doświadczające erytrofobii, bo tak brzmi jej nazwa, odczuwają chorobliwy lęk przed zaczerwienieniem się, np. w sytuacjach towarzyskich. Zdarza się, że w obawie przed zarumienieniem zaczynają unikać spotkań i przebywania w miejscach publicznych.

2. Kaligynefobia

Kaligynefobia to lęk przed pięknymi kobietami. Przyjmuje postać trudnej do opanowania paniki, nawet podczas zwyczajnej rozmowy z atrakcyjną kobietą. Objawami kaligynefobii mogą być zimne poty, duszności, nudności a nawet arytmia serca.

3. Emetofobia

Osoby cierpiące na emetofobię odczuwają lęk przed wymiotami i/lub przed przebywaniem w pobliżu osób, które wymiotują. Może powodować unikanie pojawiania się w miejscach publicznych (ze względu na strach przed spotkaniem kogoś wymiotującego) a nawet zaburzenia odżywania, które czasem błędnie interpretowane są jako anoreksja.

4. Heksakosjoiheksekontaheksafobia

Pod tą długą nazwą kryje się lęk przez liczbą 666, która zgodnie z Apokalipsą św. Jana określana jest jako liczba Bestii. Ludzie doświadczający tej fobii ze wszystkich sił starają się wystrzegać tej liczby, np. unikając przebywania w pokojach lub budynkach oznaczonych takim numerem.

5. Hefafobia

Hafefobia, czyli lęk przed dotknięciem lub byciem dotykanym. Dotknięte tą fobią osoby chorobliwe obawiają się sytuacji, w której ktoś ich dotnie lub same będą zmuszone do dotknięcia kogoś. Tak samo jak w przypadku wielu innych fobii, hefafobia często prowadzi do izolowania się o ludzi i przebywania w miejscach publicznych.

6. Triskaidekafobia

Triskaidekafobia to lęk przed liczbą 13. W odróżnieniu do powszechnego przesądu o pechowości tej liczby, osobom dotknięte triskaidekafobią strach przed ryzykiem związanym z kontaktem z tą liczbą znacząco utrudnia życie.

Choć niektórym ten irracjonalny strach przed zwyczajnymi rzeczami może wydać się zabawny, tak nie jest. Dla osób doświadczających fobii kontakt z obiektem swojego lęku (a często nawet jego wspomnienie lub myśl o potencjalnym kontakcie) wywołuje nie tylko silny stres, ale też szereg nieprzyjemnych objawów: przyspieszonego bicia serca, szczękościsku a w skrajnych przypadkach nawet stanu przedzawałowego. Warto o tym pamiętać, gdy dziwimy się naszym zdaniem bezsensownym lękom, których doświadczają osoby w naszym otoczeniu.

